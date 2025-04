Neuartige Bestattungs-Möglichkeit: "Ich dachte, dass ich ein Haarbüschel erkennen kann"

In der Plastikwanne befindet sich feine Erde, hier und da ein paar Klumpen. Diese kann man mit der Hand zerdrücken, es sei lediglich Pflanzensubstrat, das sich durch die Feuchtigkeit miteinander verklebt hat, so Schwarz in der Doku.

Gemeinsam mit "Meine Erde"-Gründer Pablo Metz und dem forensischen Entomologen Dr. Marcus Schwarz hebt Hallaschka in der Doku "Sterben für Anfänger" (RTL+) den Deckel eines schwarzen Kokons an und entfernt diesen.

Zurück bleiben einzig die Knochen des Verstorbenen. © Meine Erde/dpa

Steffen Hallaschka schlagen Gerüche wie "Herbstabend, nasse Erde, Waldboden" entgegen. Überhaupt nicht unangenehm, so der Moderator.

Die in dem Kokon vorherrschenden Temperaturen, die Feuchtigkeit und der Mix an Pflanzenmaterial und Mensch seien in diesem Prozess an einem Optimum. Deshalb werde der Leichnam innerhalb von 40 Tagen durch natürliche Mikroorganismen vollständig zersetzt.

Durch am Ende zweimal tägliche mechanische Wiegebewegungen des Kokons verteile sich die von dem Toten abgesetzte Flüssigkeit perfekt, weiß Pablo Metz, Gründer der Berliner Firma "Meine Erde", bei der die Dreharbeiten stattfanden. Die neue Erde sei nährstoffreich und unterstütze das Pflanzenwachstum.

2900 Euro teuer ist so eine Reerdigung bei "Meine Erde". Das Projekt wird von der Universität Leipzig begleitet.

Die zweite Staffel "Sterben für Anfänger" mit vier neuen Folgen läuft seit 9. April auf RTL+.