Fritz Meinecke auf den Spuren von Flug 571: Gruppe findet menschliche Haut und Knochen!

Argentinien - Der Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (34) hat sich bei " Facing the Unknown " eine neue Mission gesetzt: Er und seine Begleiter wollen den Absturzort des Fluges 571 in den Anden erreichen. Doch dann stellen sich der Gruppe unerwartete Hindernisse in den Weg.

Mitten in den argentinischen Anden wollen Fritz Meinecke (34) und sein Team das Wrack des Unglücksfluges 571 finden. © discovery+/Digital Dre Media

In der neuen Folge der discovery+-Sendung setzen Meinecke und sein Team ihren Marsch in die Anden fort. Dort wollen sie die Absturzstelle ausfindig machen, an der am 13. Oktober 1972 die Maschine 571 mit insgesamt 40 Passagieren zerschellt war. Nur elf von ihnen hatten das Unglück überlebt.

Nachdem die Jungs in der letzten Folge bereits Probleme mit dem Wetter, den argentinischen Behörden und ihren Lasttieren hatten, soll sich die Situation nun noch weiter zuspitzen.

Von ihrem Basecamp, das bereits auf 2500 Höhenmetern liegt, geht es für Fritz, die Tourguides und seinen Begleiter Max Bube (28) auf Pferden weiter Richtung Gipfel.

Doch die Vierbeiner, die eigentlich einen solchen Aufstieg gewöhnt sind, machen schon bald schlapp. Die Gruppe hat keine Wahl, außer ihr Lager aufzuschlagen - das ganz in der Nähe eines Mahnmals.

Angehörige der Toten haben dort Andenken hinterlassen. "Es war ein leidvoller [...], aber kraftvoller Ort", beschreibt Bube die Erfahrung.