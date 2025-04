Fremdgeh-Affäre schockt deutsche Streaming-Szene: "Ihr habt keine Ahnung, was dieser Mensch gemacht hat!"

YouTube-Star "Tanzverbot" hat sich mit einem bedrückenden Video zurückgemeldet.

Von Malte Kurtz

Berlin - Der Influencer "Tanzverbot" hat für riesige Aufruhr in der deutschen Streaming-Szene gesorgt. Seine Ex-Freundin soll ihn mit einem Kollegen betrogen haben.

YouTuber "Tanzverbot" ist am Boden zerstört. © Screenshot/Instagram/@tanzverbotrl Nach über einem Jahr Inaktivität meldete sich der 28-Jährige am Samstagabend auf seinem YouTube-Kanal zurück und berichtete seinen Fans von seinem besorgniserregenden Gesundheitszustand. Mit grünem Bademantel bekleidet saß der gebürtige Berliner betrübt vor der Kamera und erklärte: "Ich bin mental komplett ausgeknockt." Viele Dinge würden bei ihm zusammenlaufen, sodass er nicht mal mehr richtig schlafen könne, kaum noch das Haus verlasse und einen Großteil seiner Zeit in der virtuellen Realität verbringe. "Nur für One-Night-Stands gereicht" Neben hohen Schulden beim Finanzamt (verursacht durch seine Kaufsucht), dem drohenden Verlust seiner Wohnung und seiner gescheiterten Beziehung mit Ex-Freundin Lola (auch bekannt als "Quite Lola") komme er derzeit gar nicht mehr klar: "Ich weiß nicht, ob das schon Depressionen sind." Als "Tanzverbot", mit bürgerlichem Namen Kilian Roberto Heinrich, auf seine Ex-Freundin zu sprechen kam, wurde es hochemotional. Während er in den sozialen Medien andauernd Kommentare lesen müsse, wie toll seine Ex doch gewesen sei, zeichnete der YouTube-Star ein sehr düsteres Bild: "Ihr habt alle keine Ahnung, was dieser Mensch gemacht hat!"

Wurde Tanzverbot von Lola betrogen? "Doppel-Mittelfinger gehen raus an dich!"

Die Beziehung mit Ex-Freundin Lola sei für "Tanzverbot" die "schlimmste Zeit" seines Lebens gewesen. © Screenshot/Instagram/@quitelola Seit Anfang Januar sei seine Beziehung mit der Streamerin Lola aus und vorbei, sagte "Tanzverbot". Was er innerhalb der gemeinsamen Zeit alles habe ertragen müssen, sorgte kurz nach Veröffentlichung seines Videos im Netz für heftige Diskussionen. Der 28-Jährige berichtete davon, wie seine Ex direkt zu Beginn der Beziehung von ihm verlangt habe, damit klarzukommen, dass sie noch einige Zeit bei ihrem Ex-Partner wohnen müsse. Laut "Tanzverbot" habe Lola zu diesem Zeitpunkt sogar noch mit ihrem Ex in einem Bett geschlafen. Anschließend folgte ein herber "Schlag ins Gesicht": Nachdem Lola dann bei ihm eingezogen sei, habe sie eine Affäre mit seinem bis dato guten Streaming-Kumpel Adam Wolke (SyklineTV) gehabt. Während "Tanzverbot" den Braten bereits gerochen habe, sei er von Lola als "Idiot" abgestempelt worden. Sie und Adam würden sich bloß gut verstehen, soll sie ihm gesagt haben. Für Adam hatte "Tanzverbot" eine eindeutige Geste parat: "Doppel-Mittelfinger geht raus an dich!" Obwohl seine Freundin fremdgegangen sei, gab sich Tanzverbot "zu 90 Prozent" selbst die Schuld an seiner misslichen Lage. Die ganze Beziehung sei für beide "unglaublich selbstzerstörend" gewesen.

So reagiert "SkylineTV" auf die Vorwürfe