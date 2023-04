Fritz Meinecke in der Sahara: Auf Spurensuche nach Kamel Manfred

Magdeburg/Nuakschott (Mauretanien) - Für den Magdeburger Abenteurer Fritz Meinecke (33) geht es in "Facing the Unknown" in Mauretanien (Afrika) in die heiße Phase.

Nachdem Meinecke und sein "Buddy" Alex Müller-Perlefein (34, Spitzname "Roofless Cat") im ersten Teil ihrer Challenge auf den Spuren der Salzkarawane der Sahara waren, müssen sie jetzt selbst in der Wüste Mauretaniens überleben und ihr Ziel in wenigen Tagen zu Fuß erreichen.

Immer und immer wieder muss Fritz Meinecke (33) sein Kamel Manfred aufsuchen und einsammeln. © discovery+/Digital Dre Media

Nach einer Übernachtung sind - wieder einmal - ihre Kamele ausgerückt. In direkter Nähe sind sie nicht zu sehen.

Also begeben sich die zwei Abenteurer auf Spurensuche. Eines ihrer Kamele habe dabei auffällige Merkmale am Huf, sodass sie sich nicht von fremden Spuren im Sand in die Irre führen lassen.

Und tatsächlich: Nach mehreren Kilometern durch den unendlichen Sand und 45 Grad Hitze finden sie ihre Wüstenschiffe.

Aber ein Problem kommt selten allein. Durch regelmäßigen Kontakt mit Wüstenexperte Jerome Blösser (55) stellen sie fest, dass sie zu wenig Wasser für ihre restliche Tour dabei haben.

Um ihre Behälter mit neuem Wasser auffüllen zu können, müssen sie durch Umwege einen Tag vergeuden, um eine Wasserstelle zu erreichen. Nur so können sie ihre Challenge erfolgreich beenden, ohne vorher zu verdursten.

Ziel ist es, die Ortschaft La Gueila selbstständig innerhalb weniger Tage zu erreichen. Durch das ständige Pausieren und das Eintreiben der Kamele in der Wüste entwickelt sich ein packender Krimi.

Ob beide rechtzeitig und unversehrt an ihr Ziel gelangen, ist in der am Mittwoch neu erscheinenden Folge "Fritz Meinecke: Facing the Unknown" beim Streamingdienst Discovery+ zu sehen.