Joey Kelly und Lilly Becker gehen in den Dschungel – aber nicht für RTL

München - Der Streaming -Anbieter Joyn schickt acht Prominente für eine Abenteuer-Doku zu einem indigenen Stamm in den brasilianischen Urwald.

Model Lilly Becker (49) möchte zehn Tage lang im Amazonas überleben – im Stammesleben der Shanenawa. © Rolf Vennenbernd/dpa

Unter anderem werden Joey Kelly (52), Lilly Becker (49) und die Comedienne Parshad Esmaeili (29) für "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" zehn Tage lang in den Dschungel gehen.

Dort würden sie komplett in das Stammesleben der Shanenawa eintauchen, teilte die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 in München mit.

"Sie ordnen sich ihren Regeln unter – mit allen Konsequenzen. Mit allen Aufgaben, Herausforderungen und Ritualen."

Die Shanenawa - auf Deutsch "Volk des blauen Vogels" - sind für ihre tiefe Spiritualität und ihr medizinisches Wissen bekannt.