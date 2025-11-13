Joey Kelly und Lilly Becker gehen in den Dschungel – aber nicht für RTL
Von Elke Richter
München - Der Streaming-Anbieter Joyn schickt acht Prominente für eine Abenteuer-Doku zu einem indigenen Stamm in den brasilianischen Urwald.
Unter anderem werden Joey Kelly (52), Lilly Becker (49) und die Comedienne Parshad Esmaeili (29) für "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" zehn Tage lang in den Dschungel gehen.
Dort würden sie komplett in das Stammesleben der Shanenawa eintauchen, teilte die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 in München mit.
"Sie ordnen sich ihren Regeln unter – mit allen Konsequenzen. Mit allen Aufgaben, Herausforderungen und Ritualen."
Die Shanenawa - auf Deutsch "Volk des blauen Vogels" - sind für ihre tiefe Spiritualität und ihr medizinisches Wissen bekannt.
Shanenawa leisteten massiv Widerstand gegen Kolonialisierung
Wie aus Informationen der brasilianischen Agentur für Tourismusförderung weiter hervorgeht, leisteten sie Widerstand gegen die Auswirkungen der Kolonialisierung.
Ebenso gegen die wirtschaftliche Ausbeutung ihrer Gebiete – und erhalten heute ihre Kultur unter anderem mit bewusstem Ethnotourismus am Leben.
Joyn zeigt "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" 2026 kostenlos.
Die neue Abenteuer-Doku wird von filmpool produziert. Neben Kelly, Becker und Parshad wirkt auch Fitness-Influencer Willi Whey (31) mit.
Außerdem sind "die einarmige Prinzessin" Gina Rühl (24), Realitystar Antonia Hemmer (25), Weltenbummler Lézan (29) und Creatorin How2Shirli (29) dabei.
