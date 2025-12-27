"Bares für Rares"-Experte passiert Fauxpas - doch keiner bemerkt es

Köln - Ein besonderes Sammlerstück, mit dem Moderator Horst Lichter (63) überhaupt nichts anfangen kann, steht bei " Bares für Rares " im Fokus. Allerdings passiert dem Experten ein Fauxpas.

"Sowas habe ich mal geschenkt bekommen und habe zu Hause erzählt, ich habe ein T-Shirt erhalten", scheint auch der 63-jährige Moderator nichts damit anfangen zu können.

Doch da sie aus einer Handballer-Familie stammen, hänge ihr Herz nicht besonders daran, weshalb sie es in der ZDF-Trödelshow verkaufen wollen.

"Unser Onkel hat uns immer mit ins Stadion genommen und uns als Andenken dieses Trikot überlassen", verrät das Brüderpaar gegenüber des früheren TV-Kochs Lichter.

Timo und Yannic Formella aus Hagen kommen mit einem Trikot von Borussia Dortmund in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln .

BVB-Fan Julian Schmitz-Avila (39) ist besonders angetan von dem Trikot. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Das Trikot stammt aus der Saison 1995/96", erklärt Experte Detlev Kümmel (57) bei Ansicht des Jerseys, welches viele Spieler des Vereins unterschrieben haben.

Doch dann widerfährt dem Sachverständigen ein peinlicher Fehler. "Damals sind sie zum ersten Mal Bundesliga-Meister geworden", ist sich der 57-Jährige ziemlich sicher.

Allerdings liegt der Experte damit falsch: denn seine erste Meisterschaft nach Gründung der Bundesliga 1963 feierte der BVB in der Saison 1994/95. Der Fauxpas fällt jedoch niemanden auf, sodass sich Kümmel weiterhin der Expertise widmet.

Beim Trikot handle es sich um ein originales Spielerexemplar von Nike für Matthias Sammer (58), keine Ausführung für Fans. Ob es tatsächlich von ihm getragen wurde, sei allerdings nicht zu belegen.

Auf dem Trikot seien Unterschriften von Lars Ricken (49) oder Ottmar Hitzfeld (76) zu finden. "Nur leider das von Sammer nicht."

500 Euro wollen Timo und Yannic Formella für ihr BVB-Trikot haben. Doch ist so ein Shirt wirklich so viel Wert? "Ich bin bei einer realistischen Einschätzung von 500 bis 800 Euro, die Grenze nach oben kann aber auch offen sein", macht Kümmel klar.

Im Händlerraum ist vor allem Dortmund-Fan Julian Schmitz-Avila (39) von dem Jersey angetan. Schlussendlich kann er sich auch durchsetzen und zahlt den gewünschten Preis von 500 Euro für das Trikot. Damit bleibt es auch in Nordrhein-Westfalen.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.