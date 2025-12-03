"Superman", "Harry Potter", "House of the Dragon" und Co.: Neuer Streaming-Gigant startet in Deutschland

Deutschland - Die deutsche Streaming -Landschaft wird um einen Big-Player reicher: Schon in wenigen Wochen wird HBO Max hierzulande verfügbar sein! Ab 13. Januar 2026 werden erfolgreiche Formate wie "Es: Welcome to Derry", " House of the Dragon ", " The White Lotus " und die Filme aus dem DC-Universum in Deutschland ein neues zu Hause haben. Der Sport soll ebenfalls nicht zu kurz kommen, wie der Streamer am Mittwoch mitteilte.

Ab 13. Januar startet HBO Max in Deutschland. © HBO Max

Zeitgleich startet HBO Max auch in Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. "Damit macht das Unternehmen einen weiteren bedeutenden Schritt in seiner europäischen Expansion und bringt die vielfach ausgezeichneten Inhalte von HBO Max zu Millionen neuer Zuschauerinnen und Zuschauer", heißt es in einer Mitteilung.

Neben den zahlreichen aktuellen Eigenproduktionen (u.a. "Last of Us", "Euphoria"), werden auch abgedrehte Erfolgsserien wie "Game of Thrones", "Big Bang Theory" und "Friends" und die derzeit produzierte neue "Harry Potter"-Serie (ebenso wie die Filmreihe) bei dem Streamingdienst zu sehen sein. Auch lokale Eigenproduktionen (unter anderem "4 Blocks Zero") seien geplant.

Auch im Filmsegment wird man breit aufgestellt sein, da HBO zu Warner Bros. Discovery gehört. Streifen wie "Superman", "Barbie", "The Batman" und "Dune" sowie die diesjährigen Horror-Blockbuster "Weapons" und "The Conjuring: Last Rites" warten auf die Abonnenten.

Das erste große Sportereignis auf HBO Max werden dann die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 (6. bis 22. Februar) sein. Außerdem sind sämtliche Matches der Australian Open und von Roland-Garros, mehr als 300 Tage Live-Radsport und die Wintersportsaison mit Weltmeisterschaften und Weltcup-Veranstaltungen angekündigt.

