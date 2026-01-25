Netflix schockt mit Live-Event: Vater klettert Wolkenkratzer komplett ohne Sicherung hoch!

Extremsportler Alex Honnold will eines der höchsten Gebäude der Welt ohne jede Sicherung erklimmen.

Von Niklas Perband, Malte Kurtz

Taiwan - Ein Extremsportler hat in Taipeh eines der höchsten Gebäude der Welt erklommen - ohne jede Sicherung! Der Streaminganbieter Netflix übertrug das riskante und umstrittene Spektakel "Skyscraper live" in der Nacht auf Sonntag (deutscher Zeit) vorsichtshalber leicht verzögert.

Alex Honnold (40) kletterte ohne Sicherung! © dpa/AP | ChiangYing-ying Als US-Kletterer Alex Honnold (40) versuchte, den 508 Meter hohen Wolkenkratzer "Taipei 101" in der Hauptstadt Taiwans zu besteigen, war ein Millionenpublikum live, aber mit zehn Sekunden Verzögerung, dabei. Eine Vorbereitung für das Worst-Case-Szenario - einen Absturz in den Tod vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Doch nach einer Stunde und 32 Minuten hatte es der Freeclimber tatsächlich unbeschadet geschafft! "Ich bin total gehypt, unglaublich!", sagte Honnold nach dem Erklimmen. Ursprünglich wollte der Vater von zwei Kindern bereits am Samstag das Gebäude hinauf. Aufgrund schlechter Wetterbedingungen wurde die Aktion jedoch um einen Tag verschoben. Netflix Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Januar Das Event war dabei im Vorhinein massiv kritisiert worden: "Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich in eine Todesrisiko-Situation begeben, halte ich persönlich für ethisch nicht vertretbar", sagte zum Beispiel der deutsche Medien- und Sportwissenschaftler Thomas Horky dem Schweizer Rundfunksender SFR.



Honnold hebt die Hände, nachdem er ohne Sicherung auf den Wolkenkratzer Taipei 101 geklettert ist. © dpa/AP | ChiangYing-ying

Alex Honnold bezwingt Taipeh 101: Kritik kann er "total verstehen"