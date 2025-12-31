Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Januar

Neu im Monat Januar auf Netflix. Auf welche Filme und Serien aus der Streaming-Welt Ihr Euch zum Jahresabschluss freuen könnt.

Von Sophie Fritschek

Kaum geblinzelt, schon ist 2025 fast vorbei! Wir fassen zusammen, worauf man sich jetzt schon freuen kann, falls im kalten Januar Netflix wieder auf die gemütliche Couch lockt. Hier sind einige Highlights zum Verlieben, Mitfiebern und Entdecken.

Neue Netflix-Filme im Januar: Sommertrips, Actionthriller, Kunstfälscher

Seit zehn Jahren verreisen Poppy (Emily Bader, 29) und Alex (Tom Blyth, 30) jeden Sommer zusammen. Dann wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. © Daniel Escale/Netflix Bestseller-Autorin Emily Henry steckt hinter so einigen Buchverfilmungen in der Pipeline. Am 9. Januar erscheint das erste ihrer Werke, nämlich die Romcom People We Meet on Vacation, in der zwei ungleiche Freunde über gemeinsame Sommertrips Gefühle füreinander entwickeln. Die Romanvorlage habe ich ehrlich gesagt nur zur Hälfte gelesen, eingeschaltet wird trotzdem für Emily Bader (29), da die Amazon-Prime-Serie My Lady Jane mit ihr in der Hauptrolle leider schon nach einer Staffel abgesetzt wurde. Netflix "Stranger Things"-Drama: Millie Bobby Brown schockt mit Vorwürfen gegen Hauptdarsteller Ihr Gegenüber wird von Tom Blyth (30) verkörpert, der seinen Durchbruch als Coriolanus Snow im jüngsten "Die Tribute von Panem"-Film feierte.

Im echten Leben sind Ben Affleck (53, l.) und Matt Damon (55) seit vielen Jahren miteinander befreundet. Wie es wohl um ihre Figuren in "The Rip" bestellt ist? © Claire Folger/Netflix Im Actionthriller The Rip (16. Januar) sind Matt Damon (55) und Ben Affleck (53) wieder Seite an Seite zu sehen. Sie spielen zwei Polizisten, deren Vertrauen zueinander durch einen Millionenfund auf eine harte Probe gestellt wird. Ende Januar erscheinen zwei sehr unterschiedliche Filme: das japanische Animations-Musical Cosmic Princess Kaguya! (22. Januar) und ein italienisches Krimidrama (Der Fälscher, 23. Januar) rund um einen Kunstfälscher im Rom der 1970er-Jahre. Neu aufgenommen ins Streaming-Angebot werden unter anderem Mona Lisas Lächeln (1. Januar), Drachenzähmen leicht gemacht 1-3 (9. Januar), die James Bond 007 Collection (15. Januar) und Inglourious Basterds (19. Januar).

The Rip: Der deutsche Teaser zum Filmstart auf Netflix

Trailer zu People We Meet on Vacation: Bauchkribbeln mit dieser Buchverfilmung

Diese spannenden Netflix-Serien starten im Januar

Unvergesslich im vielfach ausgezeichneten "How to Have Sex": Jetzt darf Mia McKenna-Bruce (28) erneut brillieren, diesmal in einer Agatha-Christie-Miniserie. © Netflix Pünktlich zum Anstoßen aufs neue Jahr erscheint am 1. Januar das Finale von Stranger Things, das hoffentlich einen würdigen Abschluss für die Kultserie darstellt. In der Thriller-Serie HIS & HERS (8. Januar) liefern sich Tessa Thompson (42) und Jon Bernthal (49) auf der Suche nach Antworten ein Duell zwischen Eheleuten, als ein Mord in ihrem Heimatort begangen wird. Wer nach "Wake Up Dead Man" Murder-Mystery-Entzugserscheinungen hat, sollte sich den 15. Januar für Agatha Christie's Seven Dials vormerken. Die spannend aussehende Adaption ist unter anderem mit Helena Bonham Carter (59) und Martin Freeman (54) starbesetzt. Pflichttermin sollte die Miniserie vor allem wegen Mia McKenna-Bruce (28) in der Hauptrolle sein, die sich einigen durch How to Have Sex (2023) ins Gedächtnis gebrannt haben dürfte.

Zweifellos schon seit 2024 bei vielen ganz oben auf der Wunschliste: die vierte Staffel von "Bridgerton". © Liam Daniel/Netflix

In "Can This Love Be Translated?" steht eine Schauspielerin (Go Youn-jung, 29) zwischen zwei Männern, darunter ihrem persönlichen Übersetzer (Kim Seon-ho, 39). © No Ju-han/Netflix Am 16. Januar sollten Genrefans unbedingt fürs K-Drama Can This Love Be Translated? einschalten, das - eher ungewöhnlich - eine deutsche Synchronisation bekommen hat. In der Romcom setzt Kim Seon-ho (39, Durchbruch mit dem Netflix-Hit Hometown Cha-Cha-Cha) seine Serien-Rückkehr nach diversen Projekten fort und sorgt mit Go Youn-jung (29, Alchemy of Souls, Staffel 2) ganz bestimmt für viel Chemie. Rot markiert in vielen Kalendern ist sicherlich Teil 1 der vierten Staffel von Bridgerton (29. Januar). Diesmal steht Benedict (Luke Thompson, 37) im Mittelpunkt, der zweite Sohn der Familie, sowie seine Begegnung mit Dienstmädchen Sophie (Yerin Ha, 30). Genau wie der Trailer es vermuten lässt, dreht sich auch der dazugehörige Roman um eine klassische Aschenputtel-Geschichte. Vielleicht wird es also diesmal simpler als die anderen, zunehmend aufgebauschten Bridgerton-Staffeln.

Bridgerton, Staffel 4: Es wird märchenhaft mit Cinderella-Adaption

Letzte Chance: Diese Titel verschwinden im Januar von Netflix

Falls Ihr diese Filme ein letztes Mal sehen wollt, solltet Ihr Euch sputen: Unter anderem verschwinden E.T. - Der Außerirdische (3. Januar), Forrest Gump (4. Januar) und Little Women (14. Januar). Unter den Serien muss auch How to Get Away With Murder (23. Januar) fürs Erste dran glauben. Im Folgenden findet Ihr sämtliche Highlights von der Netflix-Liste.