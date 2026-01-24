Familienvater will Wolkenkratzer ohne Sicherung hoch: Netflix bereitet sich auf Worst-Case vor

Taiwan - Ein Extremsportler will eines der höchsten Gebäude der Welt ohne jede Sicherung erklimmen. Streaminganbieter Netflix überträgt das riskante Spektakel vorsichtshalber leicht verzögert.

Extremsportler Alex Honnold (40) versucht einen 508 Meter hohen Wolkenkratzer zu erklimmen. Netflix überträgt das Spektakel. © Corey Rich/Netflix/dpa

Wenn US-Kletterer Alex Honnold (40) versucht, den 508 Meter hohen Wolkenkratzer "Taipei 101" in der Hauptstadt Taiwans zu besteigen, wird ein Millionenpublikum auf Netflix ihm dabei zusehen.

Ursprünglich wollte Honnold, Vater von zwei Kindern, bereits am Samstag das Gebäude hinauf. Aufgrund schlechter Wetterbedingungen wurde die Aktion jedoch auf Sonntagmorgen (Ortszeit) verschoben. Deutsche Zuschauer können in der Nacht auf Sonntag um 2 Uhr live einschalten.

Wenn man es genau nimmt, wird die Übertragung nicht live sein, sondern um zehn Sekunden verzögert.

Laut Netflix-Manager Jeff Gaspin eine reine Vorsichtsmaßnahme, um im Wort-Case-Szenario schnell wegschalten zu können: "Niemand erwartet das oder will so etwas sehen. Aber wir schalten einfach weg, so einfach ist das", erklärte er gegenüber dem Magazin "Variety".