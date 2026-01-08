"Suche mich nicht": Vieles deutet darauf hin, dass Henry Schlimmes widerfährt
Großbritannien - Düster, blutig und fesselnd präsentiert sich "Suche mich nicht" - eine seit 1. Januar 2026 streambare Netflix-Serie, die auf einem Roman von Harlan Coben beruht. Reihenweise sterben junge Männer, doch ein Schicksal wird nicht richtig aufgeklärt. Es deutet jedoch einiges darauf hin, dass wir wissen, was mit Henry Thorpe passiert ist.
Vorsicht, Spoiler: Das passiert in der Netflix-Serie "Suche mich nicht"
Henry gehört wie Kevin, Damien und Aaron zu einer Reihe junger Männer, die allesamt Söhne des Anführers der Sekte "Leuchtender Hafen" sind. Weil dieser bald sterben wird und sein Erbe nicht auf die vom Kult verstoßenen Männer aufgeteilt werden soll, machen mit Dee Dee und Ash zwei Killer Jagd auf ebendiese Personen.
Doch während die Morde an Kevin, Damien und nicht zuletzt an Paiges Freund Aaron Corval gezeigt und aufgeklärt werden, ist offen, was mit Henry Thorpe geschieht.
Wahrscheinlich ist aber auch er gestorben. Vielsagend ist ein Zitat von Dee Dee, als sie über die Tötungen spricht, die jedes Mal unterschiedlich aussehen sollen. "Einer wurde bei einem Raub erschossen. Einer hat Suizid begangen, einer wird noch vermisst, vermutlich davongerannt."
Vergleicht man die Todesszenen, spricht sie definitiv von Damien und Kevin und sehr wahrscheinlich im letzten Fall von Henry, auch wenn dessen mögliches Ableben nicht gezeigt wird.
Suche mich nicht: Privatdetektivin Elena Ravenscroft sucht nach Henry
Denn als dessen Vater in der ersten Folge Privatdetektivin Elena engagiert, berichtet er ihr, dass sein 21-jähriger Sohn seit sechs Tagen vermisst wird.
Dieser wäre nicht zum ersten Mal verschwunden. Neu sei aber, dass er eine Nachricht hinterließ: "Fahre runter in den Süden mit ein paar Freunden. Bin in zwei Wochen wieder zurück", was völlig untypisch für ihn sei.
Wurde diese Nachricht gefälscht? Denn genau zu dieser Fake-SMS-Masche greift das Killer-Duo, als es die Detektivin in eine Falle lockt und ins Jenseits befördert.
"Danke für das Update, lassen Sie mich wissen, wenn es was Neues gibt. Es ist wichtig, dass ich informiert bleibe, auch wenn ich nicht antworten kann", schreiben sie in Elenas Namen an Simon Green. Hier ist es Paiges Vater, der diese Chat-Nachricht krumm findet.
Wer wissen will, wer für den Tod von Aaron Corval - Paiges drogenabhängiger Freund - verantwortlich ist, muss die acht Folgen, die sich seit Jahresbeginn in der Netflix-Mediathek befinden, bis zum Ende schauen.
Titelfoto: Ben Blackal/Netflix