"Suche mich nicht": Vieles deutet darauf hin, dass Henry Schlimmes widerfährt

Großbritannien - Düster, blutig und fesselnd präsentiert sich "Suche mich nicht" - eine seit 1. Januar 2026 streambare Netflix-Serie , die auf einem Roman von Harlan Coben beruht. Reihenweise sterben junge Männer, doch ein Schicksal wird nicht richtig aufgeklärt. Es deutet jedoch einiges darauf hin, dass wir wissen, was mit Henry Thorpe passiert ist.

Auch wenn Dee Dee (r.) und Ash (l.) so aussehen, als könnten sie kein Wässerchen trüben, sind die beiden doch brandgefährlich, löschen das Leben mehrerer Menschen aus. © Ben Blackal/Netflix

Henry gehört wie Kevin, Damien und Aaron zu einer Reihe junger Männer, die allesamt Söhne des Anführers der Sekte "Leuchtender Hafen" sind. Weil dieser bald sterben wird und sein Erbe nicht auf die vom Kult verstoßenen Männer aufgeteilt werden soll, machen mit Dee Dee und Ash zwei Killer Jagd auf ebendiese Personen.

Doch während die Morde an Kevin, Damien und nicht zuletzt an Paiges Freund Aaron Corval gezeigt und aufgeklärt werden, ist offen, was mit Henry Thorpe geschieht.

Wahrscheinlich ist aber auch er gestorben. Vielsagend ist ein Zitat von Dee Dee, als sie über die Tötungen spricht, die jedes Mal unterschiedlich aussehen sollen. "Einer wurde bei einem Raub erschossen. Einer hat Suizid begangen, einer wird noch vermisst, vermutlich davongerannt."

Vergleicht man die Todesszenen, spricht sie definitiv von Damien und Kevin und sehr wahrscheinlich im letzten Fall von Henry, auch wenn dessen mögliches Ableben nicht gezeigt wird.