Neu auf Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im November

Das sind die Netflix-Highlights im November - jede Menge Stars warten auf Euch.

Von Sophie Fritschek

Es ist Halloween und Euch einfach zu früh, um jetzt schon in Weihnachtsstimmung zu verfallen? Netflix hält auch im November wieder jede Menge Grusel und Spannung für Euch bereit. Und wer innerlich doch schon die Adventskerzen anzündet, für den gibt es schon mal mindestens drei (!) Weihnachtsfilme. TAG24 stellt Euch einige Highlights des Monats vor.

Neue Netflix-Filme im November

Mia Goth (32) hat schon in mehreren preisgekrönten Horrorstreifen mitgespielt, unter anderem "Suspiria" und der "X"-Filmreihe. © Ken Woroner/Netflix Am 7. November wird es schaurig mit Guillermo del Toros Neuverfilmung von Frankenstein, die am 23. Oktober schon in die deutschen Kinos kam. Del Toro erfüllt sich damit einen Lebenstraum, er wünscht seinen Zuschauern: "Mögen Monster eure Träume bevölkern [...]". In den Hauptrollen sind Oscar Isaac, Jacob Elordi und Mia Goth sowie Christoph Waltz zu sehen. Am 12. November kehrt Alicia Silverstone (49, "Clueless - was sonst!") in der Familienkomödie A Merry Little Ex-Mas auf den kleinen Bildschirm zurück. Ihre Mission: ein letztes gemeinsames Weihnachten mit der Familie inklusive Ex-Mann zu verbringen. Ihr Problem: Der hat seine neue, erfolgreiche Freundin mitgebracht. Ab demselben Tag gewährt die Doku Being Eddie mithilfe von exklusiven Interviews Einblicke in Eddie Murphys (64) legendären Aufstieg in Hollywood.

Pierson Fodé (33) war erst im September bei "The Wrong Paris" zu sehen, jetzt lässt er auch in "A Merry Little Ex-Mas" die Korken knallen. © Courtesy of Netflix

Nicht nur im "Shrek"-Franchise ist Eddie Murphys (64) unverwechselbare Stimme zu hören, sondern auch in der Doku "Being Eddie". © Courtesy of Netflix

Der deutsche Trailer für "Frankenstein" von Guillermo del Toro:

Einige weitere neue Filme im November: Der Fall Nathan Carman (Doku/True Crime, USA, 19.11.)

Champagne Problems (Romcom, USA, 19.11.)

Train Dreams (Drama, USA, 21.11.)

ONE SHOT with Ed Sheeran (Live-Konzert, USA, 21.11.)

Jingle Bell Heist - Der große Weihnachtsraub (Romcom, USA, 26.11.) Für den November hat Netflix mehrere Franchises in petto, unter anderem Shrek 1-4, Jack Reacher 1 & 2, Paddington 1 & 2 (1.11.) sowie Transformers 1-5 (4.11.), The Batman (14.11.) oder Die Bourne-Identität (23.11.).

Neue Serien auf Netflix im November

Die Gang ist zurück! In den vergangenen Jahren sind die Kinderdarsteller am Set groß geworden, jetzt naht der Abschied. © Courtesy of Netflix Am 6. November kommen Geschichtsfans auf ihre Kosten mit der Miniserie Death by Lightning. In dieser wird die wahre Geschichte vom US-Präsidenten James A. Garfield (Michael Shannon, 51) erzählt, der von einem besessenen Fan verfolgt wird. Die Thriller-Miniserie The Beast in Me (13. November) dürfte nicht jeder auf seinem Zettel haben mit dem Plot rund um einen charismatischen Mann und die Frage, ob er seine Frau umgebracht hat. Dieser wird allerdings von Matthew Rhys (50) verkörpert, der sich einigen Fans von "The Americans" ins Gedächtnis gebrannt haben dürfte, genau wie seine Frau Keri Russell in der Netflix-Produktion "Diplomatische Beziehungen". Ein Blick lohnt sich also, nicht zuletzt dank Claire Danes (46, Baz Luhrmanns "Romeo + Julia"). Der Monat endet mit einem absoluten Knall für Anhänger von Stranger Things, sobald der erste Teil der fünften Staffel erscheint (27.11.). Laut Cast-Mitglied Millie Bobby Brown (21) geben alle ein letztes Mal absolut Vollgas, es sieht nach einem würdigen Abschied des Welterfolgs aus.

In "The Beast in Me" geht es um eine traumatisierte Autorin (Claire Danes, 46), die herausfinden will, ob ein Immobilienmogul (Matthew Rhys, 50) seine Frau ermordet hat. © Courtesy of Netflix

"Stranger Things": Ein letztes Abenteuer mit dem Welterfolg

Einige weitere neue Serien im November: Squid Game: The Challenge: Staffel 2 (Reality-Gameshow, Großbritannien, 4.11.)

Einfach Alice (Comedy, Kolumbien, 5.11.)

As You Stood By (Drama/Thriller, Südkorea, 7.11.)

Ist das Kuchen? Feiertage: Staffel 2 (Reality, USA, 25.11.)