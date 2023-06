Mehr zahlen oder mit Werbung streamen: Netflix streicht beliebte Abo-Variante

Kanada - Bye, bye, Basis-Abo! Zumindest in Kanada , denn da experimentiert Netflix fleißig weiter an Umstellungen für seine Streaming-Nutzer. Auch könnte die günstige Abo-Variante bald passé sein.

Nachdem das Account-Sharing gestrichen wurde, könnte bald das günstige Basis-Abo dran sein. (Symbolfoto) © 123rf/vantageds

Denn wie das Newsportal Heise Online berichtete, ist das Basis-Abo den Betreibern von Netflix auch in Deutschland ein Dorn im Auge. Denn wer im Browser ein Netflix-Abo abschließen will, muss erst nach der Basis-Variante suchen.

In Kanada, das bereits in der Vergangenheit als Testmarkt für weltweite Änderungen diente, betrifft die Änderung derzeit nur Neukunden, doch der Streaming-Anbieter bestätigte bereits, dass "in naher Zukunft" für alle Nutzer das günstige Einsteiger-Abo verschwinden soll.

Von der kanadischen Netflix-Supportseite ist die Basis-Option bereits verschwunden. In Deutschland kostet sie acht Euro pro Monat und umfasst die volle Nutzung von Serien und Filmen auf maximal einem Endgerät. Günstiger ist nur das Werbe-Abo für fünf Euro pro Monat.

Auch die Auflösung beim Schauen spielt in den jeweiligen Abonnement-Abstufungen eine Rolle: Im Standard-Netflix-Abo für 13 Euro im Monat - dieses schließt zwei Endgeräte ein - gibts eine Full-HD-Auflösung.

Das Premium-Abo für 18 Euro im Monat bietet hingegen 4K-Auflösung. Sogenannte "Zusatzmitgliedspläne", also weitere Geräte bzw. Nutzer, die das Konto teilen, können für weitere fünf Euro pro Monat aufgebucht werden. Wer eine große Familie hat, lässt so ordentlich Geld.