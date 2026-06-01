01.06.2026 16:09 Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Juni

Neu im Monat Juni auf Netflix: Diese Filme und Serien warten im Streaming auf Euch.

Von Sophie Fritschek

Der Sommer hat offiziell begonnen und wieder fällt der Startschuss für jede Menge neue Filme und Serien auf Netflix. TAG24 verrät, was Euch nicht entgehen sollte und bei welchen Titeln Ihr besser noch mal einen Rewatch einlegt.

Neue Netflix-Filme im Juni: Die volle Star-Power aus Fußball und Hollywood

In "Poldi" kommen auch die privaten Seiten von Lukas Podolski (40) zum Vorschein. © Courtesy of Netflix Die Fußball-WM 2026 steht vor der Tür, die Vorfreude steigt. Da werden Stars wie Nadiem Amiri (29) oder eben Weltmeister-Ikone Poldi (4. Juni) in verschiedenen Dokus näher beleuchtet. Lukas Podolski (40) reflektiert darin die verschiedenen Facetten seiner Karriere auf und neben dem Spielfeld sowie seine Zukunft, zahlreiche bekannte Stimmen kommen ebenfalls zu Wort. Wer "Ted Lasso" vermisst, dürfte sich auf Office Romance (5. Juni) freuen. In der Romcom verliebt sich ein Anwalt (Brett Goldstein, 45, auch Drehbuch) in seine arbeitssüchtige Chefin (Jennifer Lopez, 56). Voicemails for Isabelle (19. Juni) legt gleich nach mit einer um ihre Schwester trauernden Frau (Zoey Deutch, 31) und dem Fremden (Nick Robinson, 31), dem sie irrtümlicherweise Voicemails schickt. Karoline Herfurths "SMS für Dich" (2016) lässt grüßen ...

Dieses Duo in "Office Romance" hat man sich bisher wohl eher nicht träumen lassen: Superstar Jennifer Lopez (56) neben "Ted Lasso"-Autor und -Darsteller Brett Goldstein (45). © Ana Carballosa/Netflix

Nein, neben Oscar Isaac (47, r.) sitzt kein Dumbledore, sondern tatsächlich Martin Scorsese (83). Regisseur von "In the Hand of Dante" ist er allerdings nicht. © Alex Majoli/ITHOD Productions Ltd. Wieder mal etwas versteckt im Kalender ist der Streaming-Start des Dramas In the Hand of Dante (24. Juni). Ein Autor (Oscar Isaac, 47) wird von der Mafia dafür rekrutiert, ein jahrhundertealtes und weltberühmtes Manuskript aus der Feder von Dante Alighieri (ebenfalls Isaac) zu stehlen. Es soll um Gewalt, Liebe und das Streben nach Göttlichkeit gehen. Die Rezensionen fallen bisher gemischt aus, doch der Cast (in weiteren Rollen: Martin Scorsese, John Malkovich, Al Pacino, Gal Gadot und mehr) lässt einem auf jeden Fall die Kinnlade herunterklappen. Ob das vor fast 20 Jahren von Johnny Depp angegangene Projekt überzeugen kann? Einige weitere neue Filme im Juni: Netflix "Emily in Paris" packt schon wieder die Koffer Die Unbekannte vom Hafen (Thriller, Spanien, 5. Juni)

(Thriller, Spanien, 5. Juni) Soy Frankelda (Animation/Musical, Mexiko, 12. Juni)

(Animation/Musical, Mexiko, 12. Juni) Little Brother (Komödie, USA, 26. Juni) Neue Lizenzen gibt es beispielsweise für Der Hobbit 1-3 (1. Juni), Der Herr der Ringe 1-3 (7. Juni), Das Kanu des Manitu (15. Juni) und Nachts im Museum 1-3 (26. Juni). Dafür laufen etwa Allein mit dir (6. Juni), Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team (7. Juni), Pulp Fiction (28. Juni) oder Das Streben nach Glück (30. Juni) aus.

Der offizielle Trailer zur Doku "Poldi" über Fußball-WM-Star Lukas Podolski

Neue Netflix-Serien im Juni: Thriller und Fantasy

"The Witness" basiert auf einer wahren Geschichte rund um den kleinen Alex (Jahsaiah Williams, l.), der den Mord an seiner Mutter gesehen hat, und seinem trauernden Vater (Jordan Bolger, 31, r.). © Ana Blumenkron/Netflix The Witness (4. Juni) handelt von einem echten Mord an der Britin Rachel Nickell im Jahr 1992. Im Mittelpunkt der Miniserie stehen ihr Witwer André (Jordan Bolger, 31) und sein zweijähriger Sohn Alex (Jahsaiah Williams), der einziger Augenzeuge der Tat war. Passend zu der bewegenden Geschichte startet zeitgleich eine Doku über den Fall. Nach "Suche mich nicht" folgt mit der Thrillerserie Nur für dein Leben (18. Juni) die inzwischen 13. Harlan-Coben-Verfilmung durch Netflix. David (Sam Worthington, 49, "Avatar") sitzt zu Unrecht für den Mord an seinem Sohn im Knast. Nach fünf Jahren besucht ihn seine Ex-Schwägerin Rachel (Britt Lower, 40, "Severance"), eine ehemalige Reporterin. In der Tasche hat sie Hinweise, dass der Junge noch leben könnte. David beschließt, die Wahrheit ans Licht zu bringen - indem er ausbricht.

In "Nur für dein Leben" will David (Sam Worthington, 49) seinen Sohn lebend aufspüren und damit seine Unschuld beweisen. © Courtesy of Netflix

"Avatar - Der Herr der Elemente" ist die zweite Real-Umsetzung des gleichnamigen beliebten Cartoon-Klassikers. © Katie Yu/Netflix Am 25. Juni geht die neue Realverfilmung des Abenteuer/Fantasy-Erfolgs Avatar - Der Herr der Elemente in die zweite Runde, diesmal im Erdkönigreich, wo es für Aang (Gordon Cormier, 16) und seine Freunde lauter geheime Bündnisse zu navigieren gilt. Einige weitere neue Serien im Juni: Michael Jackson: Das Urteil (Doku, USA, 3. Juni)

(Doku, USA, 3. Juni) Teach You a Lesson (Action/Komödie, Südkorea, 5. Juni)

(Action/Komödie, Südkorea, 5. Juni) Outlast: The Jungle (Reality, USA, 10. Juni)

(Reality, USA, 10. Juni) Süße Magnolien , Staffel 5 (Drama/Romanze, USA, 11. Juni)

, Staffel 5 (Drama/Romanze, USA, 11. Juni) Oasis (Thriller/Mystery, Spanien, 19. Juni) Neue Lizenzen gibt es unter anderem für My Hero Academia, Staffel 6 (1. Juni), alle Staffeln von The King of Queens (4. Juni) und Southland, Staffeln 1-5 (9. Juni). Letzte Chance gilt zum Beispiel für Degrassi: Die nächste Klasse (29. Juni), das französische Original Call My Agent (30. Juni) oder Gomorrah (30. Juni).

Offizieller Teaser für "Nur für dein Leben" mit Sam Worthington