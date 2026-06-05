05.06.2026 19:00 Mafia, Mord und das innere Kind: Netflix-Hit kehrt mit neuen Leichen zurück

Andere gehen zur Therapie, Björn Diemel entsorgt Menschen - natürlich achtsam. Die 2. Staffel der Hit-Serie "Achtsam Morden" läuft seit dem 28. Mai bei Netflix.

Von Lena Plischke

Berlin - Andere gehen zur Therapie, Björn Diemel (Tom Schilling, 44) entsorgt Menschen. Natürlich achtsam. In der zweiten Staffel von "Achtsam Morden", die seit dem 28. Mai bei Netflix läuft, versucht der ehemalige Strafverteidiger erneut, sein Leben in Balance zu halten. Das Problem: Er kümmert sich inzwischen nicht nur um seine Familie und seine Kanzlei, sondern auch um die Geschäfte zweier Mafia-Clans, deren Bosse er selbst aus dem Weg geräumt hat.

Entspannt bleiben? Fällt Björn Diemel (Tom Schilling, 44, l.) auch diesmal sichtlich schwer. © Netflix/JuliaTerjung Eigentlich hat Björn die Lehren seines Achtsamkeits-Coachs Joschka Breitner (Peter Jordan, 59) verinnerlicht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter Emily, streitet entspannter mit Ehefrau Katharina (Emily Cox, 41) und arbeitet deutlich weniger. Doch wirklich glücklich ist er trotzdem nicht. Die Ursache sieht Breitner in Björns "innerem Kind". Also beginnt eine Reise in die eigene Vergangenheit – inklusive alter Verletzungen, verdrängter Erinnerungen und natürlich neuer Todesfälle. Während Björn versucht, Frieden mit seiner Kindheit zu schließen, geraten auch seine mafiösen Angelegenheiten wieder außer Kontrolle. Unterstützt wird er dabei erneut von Sascha (Murathan Muslu, 44), dem wohl ungewöhnlichsten Kindergärtner der deutschen Serienlandschaft. Netflix Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Mai Gemeinsam versuchen sie, zwischen Selbstfindung und organisiertem Verbrechen irgendwie den Überblick zu behalten.

Auch die zweite Staffel von "Achtsam Morden" ist mörderisch unterhaltsam