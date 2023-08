"Absolute Partysau" Ben für TV-Show am Ballermann: "Mallorca ist meine zweite Heimat"

Halle (Saale)/Mallorca (Spanien) - Wer ist das größte Mallorca-Arbeitstier? Auf des Deutschen liebster Insel werden ab dem heutigen Donnerstag zehn partyhungrige Mitzwanziger ihr Talent in verschiedensten Berufsgruppen am Ballermann testen. Mit dabei ist auch Ben (27) aus Halle, der als "Eye-Catcher" punkten will.