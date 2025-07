Acht Sekunden nach dieser Aufnahme passiert das tödliche Unglück

Alles in Kürze

Statt anzuhalten und dem 65-Jährigen zu helfen, fährt der Verursacher einfach weiter. Wenige Augenblicke später erkennt ein Lastwagen die Situation in der Dunkelheit zu spät und überrollt den auf dem Asphalt liegenden Mann. Er stirbt noch am Unfallort.

Dessen Fahrer übersieht offenbar, dass sich auf dem Standstreifen ein Pannen-Lkw befindet. Der Transporter fährt viel zu weit rechts, direkt an dem Sattelschlepper vorbei - und erfasst dessen Fahrer, der sein Fahrzeug verlassen hatte.

Am späten Abend des 25. April 2025 hielt die Dashcam eines unbeteiligten Lastwagens die Tragödie auf der A3 zwischen Aschaffenburg und Würzburg in Richtung Passau fest.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Passau zwischen Aschaffenburg und Würzburg auf Höhe der Ortschaft Dertingen, kurz nach der Mainbrücke. © Google Earth/ZDF

Bei dem Kleintransporter handelt es sich nach Polizeiangaben vermutlich um einen Renault Master III mit einer Erstzulassung Herbst 2011 oder 2012. Das Kennzeichen konnte die Dashcam nicht aufnehmen.

"Der Wagen dürfte nach der Kollision Beschädigungen am rechten Außenspiegel gehabt haben, die in der Zwischenzeit vielleicht durch eine Werkstatt repariert worden sind", sagte XY-Moderator Rudi Cerne (66) am Mittwochabend.

Tatsächlich meldete sich ein Zeuge, der kurz nach dem Unfall in unmittelbarer Nähe Personen beobachtet haben will, die einen defekten Außenspiegel eines weißen Kleintransporters abmontiert haben sollen.

Beamte sind noch während der Sendung ausgerückt und dem Hinweis nachgegangen. Die dahingehende Ermittlung lief auch am Donnerstagmorgen noch, wie Polizeiobermeisterin Nadine Leber auf TAG24-Anfrage bestätigte. "Mögliche Tatverdächtige konnten bislang nicht angetroffen werden."

Wenn Ihr Hinweise zum Fall geben könnt, meldet Euch bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg unter Telefon: 09302 / 91 00.

Die komplette "Aktenzeichen XY"-Folge gibt's auf Abruf in der ZDFmediathek. Die neue Ausgabe läuft schon am 20. August.