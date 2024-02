Nicht wiederzuerkennen: Robert Downey Jr. legt komplette Transformation für "The Sympathizer" hin

München - Für die Miniserie "The Sympathizer", die zeitgleich mit dem US-Start beim Streamer Sky/WOW in Deutschland anläuft, hat der Hollywood-Star Robert Downey Jr. (58, "Iron Man") eine enorme optische Transformation hingelegt.

Aber Robert Downey Jr. – und auch seine Frau Susan Downey – scheinen von dem Projekt so überzeugt, dass sie auch als ausführende Produzenten der Serie auftreten.

Mit dem Look aus den Marvel-Filmen wie "Iron Man" oder "The Avengers" hat das Auftreten des Filmstars wenig zu tun.

In der Nacht von 14. auf den 15. April startet zeitgleich zur US-Ausstrahlung "The Sympathizer" über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auch in Deutschland.

Die Ausstrahlung ist dann immer wöchentlich am Montag in der englischen Originalfassung. Wahlweise mit englischen oder deutschen Untertiteln.

Die synchronisierte Fassung kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt auf Sky Atlantic.