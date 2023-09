Ben liebt One-Night-Stands: Mehrere Frauen pro Woche "ein Hobby von mir"

Mallorca (Spanien) - Alkoholische Eskalationen, heiße Küsse und böse Zoffs: Zum Auftakt der neuen Joyn-Reality " Party Workers Mallorca " lernen sich zehn fremde Mitzwanziger kennen, um am Ballermann nicht nur zu feiern, sondern auch zu arbeiten. Vor allem einer lässt nichts anbrennen.

Den wichtigsten Move hat Ben (27) aus Halle schon mal drauf. © Joyn

Ben (27) aus Halle an der Saale ist direkt der Erste, der die mallorquinische Finca betreten darf. "Ist das geil", freut sich der Immobilienmakler. "Ich bin sprachlos, wirklich unglaublich die ganze Kulisse hier. Vollgas und Attacke, ran an die Buletten", so der selbsternannte "König von Mallorca", der teilweise mehrmals im Monat auf der Mittelmeerinsel weilt.

Beim Partymachen am Ballermann bleibt es natürlich auch nicht aus, dass er Kontakte knüpft. "Frauen verlieben sich durch meine Größe und meinen Körper schnell in mich. Ich habe jede Woche ein paar One-Night-Stands, das gehört in meinem Singleleben mit dazu. Ich mach das gerne, das ist ein Hobby von mir." Auch vor der Kamera seien keine Grenzen gesetzt, sollte eines der Girls ihn im neuen Streaming-Format ansprechen.

Sudem (22) aus Krefeld, Spitzname "Puma", ist eine "tolle Frau mit tollem Charakter vom ersten Blick her". Vom zweiten Blick her überzeugt ihn dann aber doch Mel (27, "voll in mein Beuteschema") mehr. Sudem aka Puma ist sicher, dass es "mit denen noch weitergeht".

Neben den ersten vorsichtigen Annäherungen lässt aber auch der erste Streit nicht auf sich warten. Beim Shot-aus-dem-Bauchnabel-trinken kippt Tom (23) versehentlich einen Drink auf Chris alias Chyna (23), der angepisst auf dem Zimmer verschwindet.