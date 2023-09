Ballermann-Beef: "Selbst wenn ich jeden vögeln würde, hat die das nicht zu interessieren"

Mallorca (Spanien) - Nächste Runde bei den " Party Workers " auf Mallorca ! Die Jungs und Mädels sind nun erstmals nicht nur an der Alkoholpulle, sondern auch beim Arbeiten gefragt. Und dabei klappt am Ballermann nicht alles.

So kommt es, dass das Trio, dem auch Laura (25) angehört, den Job nicht zu 100 Prozent besteht. Münchnerin Angelica bekommt von Till die rote Karte. Als Bestrafung für die Gruppe wird die Tür zum Himmelbettzimmer, in dem Julian und Marco (23) schlafen, verschlossen.

Fabian (37, l.) spricht an, was er von Mel (27), Chris (23) und Rose (24, r.) erwartet. © Joyn

Das nächste Problem: Sudem aka "Puma" (22) dachte, mit Julian zu viben. Dass er aber in der Villa Rose (24) einen Schmatzer auf die Wange gab und auch dies auch bei Angelica wiederholte, passt der Krefelderin gar nicht.

"Er hat mir versprochen, wenn wir zusammen in einem Bett schlafen, dass er keine andere Frau mehr anfasst", ärgert sich die 22-Jährige. "Das ekelt mich an. Es stört mich, dass er noch ein Mädchen geküsst hat. Aber jetzt weiß ich, dass er eine männliche H**e ist. Der ist einfach schwanzgesteuert und notgeil."

Auch eine Aussprache zwischen den beiden ändert nichts an der Situation. Der selbsternannte Fuckboy stellt klar: "Selbst wenn ich hier jeden vögeln würde, hat die das nicht zu interessieren."

Der zweite Job verläuft derweil katastrophal. Chris aka Chyna (23) hat einfach nur Bock auf Saufen, was "MK Arena"-Co-Manager Fabian (37) gar nicht passt. Mel (27) erreicht einen Alkoholpegel in weit entfernten Sphären, hängt betrunken sogar über der Bar mit dem Mund an der Bierzapfanlage.

Nur Rose, die es Anfang des Jahres in die Top 10 bei "Deutschland sucht den Superstar" schaffte, kann Fabian überzeugen. Welche weitere Strafe blüht der Gruppe nun?