Spotify setzt auf Künstliche Intelligenz und führt virtuellen DJ ein

Stockholm (Schweden) - In Deutschland gehört Spotify zu den wohl beliebtesten Streaming -Diensten für Musik und setzt dabei auf personalisierte Playlists nach dem Geschmack und Hör-Verhalten seiner Nutzer. In Zukunft soll dabei ein virtueller DJ mittels Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützen!

Auch Podcasts und Hörbücher bietet der Streamingdienst mittlerweile an.

Natürlich kann man auch eigene Playlists erstellen, doch auch hier will es uns Spotify so einfach wie nur möglich machen: Um ein Gefühl von Langeweile nach der Wiederholung der immergleichen Songs zu verhindern, werden Nutzern der Streaming-Plattform auch hier Lieder vorgeschlagen, welche in die jeweilige Playlist passen könnten. Ein Klick und sie sind drin!

In den USA und Kanada haben viele Nutzer Spotifys den kleinen blauen DJ-Button sicher schon entdeckt. © Bildmontage/Screenshot: YouTube/Spotify

"X" will noch einen Schritt weitergehen. Die Künstliche Intelligenz besitzt eine eigene Stimme, die laut Spotify "bei Zuhörern Anklang" gefunden hat. Wie Siri und Alexa steht allerdings auch hinter dieser computergenerierten Stimme ein Mensch: Spotify-Mitarbeiter und "Head of Cultural Partnership" Xavier Jernigan.

Eine "dynamische KI-Sprachplattform" erweckt, basierend auf Jernigans Stimme und Sprachweise, anschließend vorher festgelegte Texte zum Leben.

Der KI-DJ "X" kennt den Musikgeschmack jedes Nutzers auswendig und scannt den Streamingdienst auf Neuerscheinungen. Haben wir Lust auf Altbewährtes, reicht ein Klick auf den "DJ-Button" für einen Stimmungswechsel zum letzten Sommerurlaub oder nostalgischer Erinnerungen mit den Liebsten.

Neben der personalisierten Auswahl an Songs, soll "X" auch Informationen zu den Songs und Interpreten wiedergeben, was ein wenig an das Unterhaltungsformat von Radio-Sendern erinnert.

Am 22. Februar ist der personalisierte KI-DJ in den USA und Canada gestartet und auch nur für Premium-Nutzer. Wann und ob "X" in Deutschland zur Verfügung steht, hat Spotify noch nicht bekannt gegeben.