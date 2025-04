Bittere Tränen bei Eltons Abschied: Was den Entertainer so zum Weinen brachte

Hamburg - Was für ein emotionales Ende einer zehn Jahre andauernden Ära: In der XXL-Abschiedsshow von "Wer weiß denn sowas?" für Elton im Ersten konnte der scheidende Entertainer seine Tränen nicht zurückhalten.

Gemeinsam sahen sich das Team um Elton (54, 2.v.r.) und die Kandidaten seine Highlights aus den letzten zehn Jahren an. © NDR/Matzen/ARD/UFA SHOW&FACTUAL

Dass der 54-Jährige sein letztes Finale in der XXL-Ausgabe am Samstagabend zusammen mit Komiker Oliver Welke (59) gewann, rückte angesichts der darauffolgenden Ereignisse fast schon in den Hintergrund.

Denn nach zehn Jahren und fast 1300 Folgen kehrt Elton dem Quizformat und seinem Mitstreiter Bernhard Hoëcker (55) sowie Moderator Kai Pflaume (57) den Rücken.

Der Abschied musste - aller Trauer darüber zum Trotz - gebührend gefeiert werden. Und kaum sprach Pflaume aus, dass es Eltons letzte Sendung war, wurde auch der ganz emotional.

Gemeinsam sahen sich Team, Gäste und Publikum seine Highlights aus der vergangenen Dekade an - da musste der Entertainer schon schlucken. "Das geht mit einem Abschied einher, da musst du jetzt durch", so Kai lachend.

Schon da brachen plötzlich alle Dämme bei Elton, schluchzend ließ er sich von Kai und Bernhard in den Arm nehmen.