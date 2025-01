Deutscher TV-Star plaudert über gemeinsame Dreharbeiten mit Cameron Diaz

München/Los Angeles - Sie ist zurück! Cameron Diaz (52) feierte am Donnerstag mit der Berlin-Premiere des Netflix-Streifen "Back in Action" (ab Freitag abrufbar) ihr langersehntes Film-Comeback . An der Seite von Jamie Foxx (57) will sie einem polnischen Oligarchen das Handwerk legen. Der deutsche Schauspieler Robert Besta (46, "Die Fallers") spielt den Bösewicht. Im TAG24 -Interview plaudert er aus dem Nähkästchen.

"Da Jamie Co-Produzent ist, war er zu diesem Zeitpunkt weniger bei den Schauspielern, sondern schaute sich in einem anderen Zelt die gedrehten Szenen an. Aber auch er war sehr freundlich."

"Unglaublich. Der erste Tag war eine Mischung aus Freude und Aufgeregtheit. Vor dem Dreh trafen wir uns alle in einem Raum, und Cameron kam herein, sagte allen 'Hello', begrüßte uns alle mit Handschlag", schwärmt der Mime vom ersten Drehtag im Dezember 2022.

Für Robert Besta, der sonst in deutschen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen ist, war die Arbeit an einem solchen Set eine völlig neue Erfahrung. "Einerseits war alles minutiös geplant beim Dreh, andererseits fand ich sehr beeindruckend, dass wir große Freiheiten hatten."

Ob im Schwarzwald bei "Die Fallers" oder in Hollywood: Robert Besta (46) spielt oft den Bösewicht. © privat

"Ich hatte einen Dreh in London, bei dem es eigentlich bleiben sollte. Im Schnitt wurde dann aber bemerkt, dass über den Antagonisten, also meine Rolle, viel gesprochen wird, er aber kaum zu sehen ist", erinnert sich der 46-Jährige.

"Deshalb sollte er noch einmal auftauchen und ich durfte in Atlanta drehen. Das habe ich zum ersten Mal erlebt, dass Szenen noch dazukommen."

An einen Moment erinnert sich der Schauspieler besonders gern zurück.

"In einer Szene feiern wir den Geburtstag meiner Filmtochter. Cameron Diaz und Jamie Foxx kommen als Spione herein, und wir haben einen kurzen Talk. Seth merkte aber beim Dreh, dass meine Filmtochter so viel Ausstrahlung und Lust am Spielen hatte", so Besta.

"Er sagte ihr, sie solle sich über ihre Party beschweren und mit dem Fuß aufstampfen. Als die Szene im Kasten war, applaudierten ihr alle am Set. Wenn man sich diese Freiheiten erlaubt, wirken die Szenen später im Film besonders authentisch."

Auch sonst hat die rasante Actionkomödie "Back in Action" viel zu bieten: "Der Film hält, was er verspricht", befindet Besta. "Es gibt viel Action, und es wird nichts ausgelassen an Fahrzeugen bei Verfolgungen, vom Motorrad über Auto und Boot bis hin zum Flugzeug."