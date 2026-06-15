"Tagesschau"-Ikone Dagmar Berghoff: Das ist ihr Erfolgsgeheimnis

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Vor 50 Jahren las die Berlinerin als erste Frau die Nachrichten der ARD-"Tagesschau" und wurde deutschlandweit berühmt.

Von Ulrike Cordes

Berlin - Vor 50 Jahren las die Berlinerin als erste Frau die Nachrichten der ARD-"Tagesschau" und wurde deutschlandweit berühmt. Damit das gelingt, war eine bestimmte Sache besonders wichtig, sagt sie.

Dagmar Berghoff (83) hat es im Leben und im Beruf es immer lieber versucht, als es erst gar nicht zu tun. (Archivfoto)
Dagmar Berghoff (83) hat es im Leben und im Beruf es immer lieber versucht, als es erst gar nicht zu tun. (Archivfoto)  © Marcus Brandt/dpa

Die einstige "Tagesschau"-Sprecherin Dagmar Berghoff (83) hält sehr viel von der Fähigkeit, an sich selbst zu glauben. "Ich denke, das gehört zum Wichtigsten, was Menschen anstreben sollten - sich auf sich selbst zu verlassen", sagte Berghoff der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg

"Sich zu sagen, du schaffst das schon. Oder auch: Komm, versuch es wenigstens. Das habe ich eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben lang getan." Schlimmstenfalls könne man scheitern, aber ohne Versuch ginge gar nichts, meinte die legendäre Nachrichtensprecherin und Moderatorin vieler Fernseh- und Radiosendungen. 

So habe sie in den Live-Sendungen – wie etwa auch im ARD-"Wunschkonzert" neben Max Schautzer – immer viel Lampenfieber gehabt.

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Sie habe sich darüber aber hinweggesetzt, weil sie einen guten Job gut machen wollte, sagte die in der Hansestadt lebende Medien-Prominente. 

Die damalige "Tagesschau"-Sprecherin, Dagmar Berghoff, aufgenommen im Kreise ihrer Kollegen, (v. l. n. r.) Werner Veigel, Joachim Brauner, Wilhelm Wieben und Karl-Heinz Köpcke. (Archivfoto)
Die damalige "Tagesschau"-Sprecherin, Dagmar Berghoff, aufgenommen im Kreise ihrer Kollegen, (v. l. n. r.) Werner Veigel, Joachim Brauner, Wilhelm Wieben und Karl-Heinz Köpcke. (Archivfoto)  © -/dpa

Vor fast genau 50 Jahren, am 16. Juni 1976, las Berghoff als Entdeckung von Chefsprecher Karl-Heinz Köpcke (1922-1991) dort als erste Frau die Nachrichten der bereits seit 1952 laufenden "Tagesschau" im Ersten.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

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