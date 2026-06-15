"Tagesschau"-Ikone Dagmar Berghoff: Das ist ihr Erfolgsgeheimnis

Berlin - Vor 50 Jahren las die Berlinerin als erste Frau die Nachrichten der ARD-"Tagesschau" und wurde deutschlandweit berühmt. Damit das gelingt, war eine bestimmte Sache besonders wichtig, sagt sie.

Dagmar Berghoff (83) hat es im Leben und im Beruf es immer lieber versucht, als es erst gar nicht zu tun. (Archivfoto) © Marcus Brandt/dpa

Die einstige "Tagesschau"-Sprecherin Dagmar Berghoff (83) hält sehr viel von der Fähigkeit, an sich selbst zu glauben. "Ich denke, das gehört zum Wichtigsten, was Menschen anstreben sollten - sich auf sich selbst zu verlassen", sagte Berghoff der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

"Sich zu sagen, du schaffst das schon. Oder auch: Komm, versuch es wenigstens. Das habe ich eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben lang getan." Schlimmstenfalls könne man scheitern, aber ohne Versuch ginge gar nichts, meinte die legendäre Nachrichtensprecherin und Moderatorin vieler Fernseh- und Radiosendungen.

So habe sie in den Live-Sendungen – wie etwa auch im ARD-"Wunschkonzert" neben Max Schautzer – immer viel Lampenfieber gehabt.

Sie habe sich darüber aber hinweggesetzt, weil sie einen guten Job gut machen wollte, sagte die in der Hansestadt lebende Medien-Prominente.