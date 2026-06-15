"Tagesschau"-Ikone Dagmar Berghoff: Das ist ihr Erfolgsgeheimnis
Von Ulrike Cordes
Berlin - Vor 50 Jahren las die Berlinerin als erste Frau die Nachrichten der ARD-"Tagesschau" und wurde deutschlandweit berühmt. Damit das gelingt, war eine bestimmte Sache besonders wichtig, sagt sie.
Die einstige "Tagesschau"-Sprecherin Dagmar Berghoff (83) hält sehr viel von der Fähigkeit, an sich selbst zu glauben. "Ich denke, das gehört zum Wichtigsten, was Menschen anstreben sollten - sich auf sich selbst zu verlassen", sagte Berghoff der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.
"Sich zu sagen, du schaffst das schon. Oder auch: Komm, versuch es wenigstens. Das habe ich eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben lang getan." Schlimmstenfalls könne man scheitern, aber ohne Versuch ginge gar nichts, meinte die legendäre Nachrichtensprecherin und Moderatorin vieler Fernseh- und Radiosendungen.
So habe sie in den Live-Sendungen – wie etwa auch im ARD-"Wunschkonzert" neben Max Schautzer – immer viel Lampenfieber gehabt.
Sie habe sich darüber aber hinweggesetzt, weil sie einen guten Job gut machen wollte, sagte die in der Hansestadt lebende Medien-Prominente.
Vor fast genau 50 Jahren, am 16. Juni 1976, las Berghoff als Entdeckung von Chefsprecher Karl-Heinz Köpcke (1922-1991) dort als erste Frau die Nachrichten der bereits seit 1952 laufenden "Tagesschau" im Ersten.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa