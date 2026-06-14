"Die Oma braucht wieder Aufmerksamkeit": Carmen Geiss reagiert auf Hate-Welle
Saint-Tropez - Carmen Geiss (60) lässt sich von fiesen Kommentaren nicht die Laune verderben. Nachdem sie für ein Tanz-Video aus Saint-Tropez jede Menge Spott kassiert hatte, schlägt die Millionärsgattin jetzt mit Humor zurück.
Auslöser war ein Clip aus dem berühmten Nikki Beach, in dem Carmen ausgelassen das Tanzbein schwingt. Doch statt Komplimenten hagelte es unter dem Instagram-Post reichlich Kritik.
So schrieb ein Nutzer etwa: "Guter Arzt. Ob es schön ist, mit dem Alter muss jeder für sich selber herausfinden …", ein anderer stichelte: "Die Oma braucht wieder Aufmerksamkeit."
Gemeint sind offenbar Carmens Beauty-Eingriffe und ihr selbstbewusster Auftritt in einem engen Strandkleid. Die TV-Bekanntheit denkt aber gar nicht daran, sich von ihren Hatern unterkriegen zu lassen.
Stattdessen legte sie nun mit einem neuen Instagram-Beitrag nach und präsentierte sich mithilfe von künstlicher Intelligenz um Jahrzehnte gealtert – mit grauen Haaren und vielen Falten.
Dazu richtete sie sich direkt an ihre Kritiker: "Nach meinem Tanz gestern im Nikki Beach habe ich heute mal eine Frage an alle Hater und deprimierten Frauen da draußen: Gefalle ich euch so besser?"
"Jung bleiben ist eine Entscheidung": Carmen setzt klares Statement
Mit dem KI-Bild nimmt Carmen Geiss die Kritik ganz bewusst mit Humor. Zu dem gealterten Schnappschuss schrieb sie, dass sie mit 80 oder 90 vielleicht Falten und graue Haare haben werde, ihr Hüftschwung und ihre gute Laune aber ganz sicher bleiben.
Außerdem betonte sie: "Alt werden ist Pflicht – jung bleiben im Kopf ist eine Entscheidung." Ihren Kritikern riet sie, lieber durchs Leben zu tanzen, statt zu jammern.
Und auch für ihr hohes Alter hat sie bereits einen scherzhaften Plan: Sollte man sie mit 90 Jahren noch im Nikki Beach antreffen, werde die Musik wohl lauter sein als ihr Hörgerät.
Mit dieser Antwort macht die Geissens-Mama jedenfalls klar: Von ein paar Hater-Kommentaren lässt sie sich den Spaß am Leben ganz sicher nicht nehmen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/carmengeiss