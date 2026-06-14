"Die Oma braucht wieder Aufmerksamkeit": Carmen Geiss reagiert auf Hate-Welle

Saint-Tropez - Carmen Geiss (60) lässt sich von fiesen Kommentaren nicht die Laune verderben. Nachdem sie für ein Tanz-Video aus Saint-Tropez jede Menge Spott kassiert hatte, schlägt die Millionärsgattin jetzt mit Humor zurück.

Dieser Auftritt auf Instagram von Carmen Geiss (60) im Nikki Beach in Saint-Tropez löste eine regelrechte Hate-Welle in der Kommentarspalte aus. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss

Auslöser war ein Clip aus dem berühmten Nikki Beach, in dem Carmen ausgelassen das Tanzbein schwingt. Doch statt Komplimenten hagelte es unter dem Instagram-Post reichlich Kritik.

So schrieb ein Nutzer etwa: "Guter Arzt. Ob es schön ist, mit dem Alter muss jeder für sich selber herausfinden …", ein anderer stichelte: "Die Oma braucht wieder Aufmerksamkeit."

Gemeint sind offenbar Carmens Beauty-Eingriffe und ihr selbstbewusster Auftritt in einem engen Strandkleid. Die TV-Bekanntheit denkt aber gar nicht daran, sich von ihren Hatern unterkriegen zu lassen.

Stattdessen legte sie nun mit einem neuen Instagram-Beitrag nach und präsentierte sich mithilfe von künstlicher Intelligenz um Jahrzehnte gealtert – mit grauen Haaren und vielen Falten.

Dazu richtete sie sich direkt an ihre Kritiker: "Nach meinem Tanz gestern im Nikki Beach habe ich heute mal eine Frage an alle Hater und deprimierten Frauen da draußen: Gefalle ich euch so besser?"