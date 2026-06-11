WDR erhält Gegenwind für geplante COSMO-Einstellung: Diese Promis unterstützen den Protest

Köln - Der Protest gegen die geplante Einstellung des interkulturellen Radiosenders COSMO durch den Westdeutschen Rundfunk (WDR) wird lauter.

Der WDR muss aufgrund der geplanten Einstellung des interkulturellen Radiosenders COSMO ordentlich Kritik einstecken. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie das Bündnis #SaveCOSMOradio mitteilte, hat eine Online-Petition für den Erhalt der Welle die Marke von 100.000 Unterschriften überschritten.

Zu den Unterzeichnern gehören demnach Prominente wie Herbert Grönemeyer (70), Peter Fox (54), Jan Delay (49), Fatih Akin (52), İlker Çatak (42) und die Band AnnenMayKantereit.

Der WDR-Rundfunkrat hatte die Neuausrichtung der jungen Radiowellen mit knapper Mehrheit gebilligt. Laut Beschluss des Gremiums soll COSMO im April 2027 eingestellt und durch das Format "1LIVE Street" ersetzt werden.

Außerdem wird die Welle "1LIVE Diggi" in "1LIVE Lounge" umbenannt. Kritiker warnen vor einem Verlust an inhaltlicher Tiefe und kultureller Vielfalt.

Der WDR verteidigte sich in einer Pressemitteilung damit, dass auch das neue Format "1LIVE Street" – genauso wie COSMO aktuell – eine kulturell diverse, urban orientierte Zielgruppe ansprechen solle.

"Passend zum im WDR-Gesetz festgelegten Auftrag zur Stärkung des interkulturellen Zusammenlebens bleibt kulturelle Vielfalt zentrales Thema des Senders", heißt es in der Mitteilung.