Techno statt Comedy?! Felix Lobrecht legt bald live auf

Berlin - Der Berliner Comedian tauscht Humor gegen Bässe und startet seine Karriere als Techno-DJ im Festival-Sommer 2026.

Felix Lobrecht (36) geht jetzt auch unter die Techno-DJs. © Bildmontage: vershininphoto/123rf, Jens Kalaene/dpa

Schon vor einem Jahr verriet Felix Lobrecht (36) im Podcast "Hotel Matze", dass er endlich Musik produzieren wolle – "richtig ekligen Baller-Techno", wie er selbst sagte. Nun legt Felix im Juni live auf!

Unter seinem Künstlernamen Azzle 447 wird er beim Hive Festival 2026 in Gräfenhainichen auftreten – einem Hotspot für Fans des härteren Technos. Das Festival erwartet rund 25.000 Besucher.

Eine riesige Bühne für das Multitalent, das sich schon mit anderen Projekten erfolgreich ausprobiert hat.

Bisher zeigte sich Felix als Musikproduzent selbstkritisch: Im Format "Song Tindern" gab er vor einigen Monaten zu, mit seinen Skills "noch gar nicht zufrieden" zu sein. Doch die Zeiten, in denen Techno für ihn nur ein Hobby war, scheinen vorbei.

Vor einigen Wochen veröffentlichte er sogar seinen Track "Komm" gemeinsam mit der Rapperin Juju 44 und promotete ihn auf seinem Künstler-Account.