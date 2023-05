"That's My Jam" mit Bill und Tom Kaulitz: Eine bunte Kindergartensause

Köln - In den USA ist die TV-Show "That's My Jam" mit Late-Night-Talker Jimmy Fallon (48) ein Riesenerfolg. Jetzt ist die Show hierzulande mit den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (beide 33) gestartet.

In der ersten Folge traten für Bill der Musiker Jan Delay (46) und Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) an. Tom bekam Unterstützung von Schauspieler Daniel Donskoy (33) und der Musikerin Elif (30).

Bill und Tom Kaulitz treten in der Show gegeneinander an. Die Arbeit müssen aber zwei Promi-Paare für sie erledigen.

Schauspieler Daniel Donskoy (33) überzeugt beim Karaoke mit seinem Gesang. © RTL/Stefan Gregorowius

Auch Jasna Fritzi Bauer und Jan Delay mussten ans Mikrofon. Beide waren eher weniger von ihrer Aufgabe beeindruckt.

Bauer musste einen Songtext, der von einer künstlichen Intelligenz erstellt wurde, auf die Melodie von "I swear" der Gruppe "All 4 One" singen. Der Text handelte von Schnitzel und Rübensalat.

Delays Aufgabe bestand darin, in einem Songtext zwischen den Tonlagen von Barry Gibb (Bee Gees, hohe Stimme) und Barry White (tiefe Stimme) zu wechseln. Auf Nachfrage von Bill Kaulitz, wie ihm das gefallen habe, hatte er keine wirkliche Meinung.

Wie auch im Original aus den USA endete die Show mit einem Battle. Ein angespielter Song wurde mittendrin pausiert. Die Kandidaten mussten daraufhin fehlerfrei weitersingen.

Unterlief ihnen ein Patzer, wurden sie nassgespritzt. Wurde richtig weitergesungen, bekamen die Gegner eine Wasserdusche.

Wer sich selbst von der bunten Kindergartensause überzeugen will, kann dies ab sofort mit der ersten Folge "That's My Jam" bei RTL+ machen. Alternativ wird die Show auch im Fernsehen am 26. Mai um 23.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt.