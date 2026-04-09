"The Housemaid"-Autorin verrät ihre Identität: Wer ist Freida McFadden wirklich?

Los Angeles (USA) - Unter ihrem Pseudonym "Freida McFadden" schrieb sie unter anderem den Bestseller "The Housemaid" (Deutsch: "Wenn sie wüsste"). Nun hat die Autorin der Geheimniskrämerei ein Ende gesetzt und ihre wahre Identität verraten.

Die als "Freida McFadden" bekannte Bestseller-Autorin hat ihre wahre Identität preisgegeben. (Archivfoto) © IMAGO / ZUMA Press Wire

McFadden heißt im wahren Leben eigentlich Sara Cohen. Sie ist eine Ärztin für Gehirnerkrankungen und trug bei öffentlichen Auftritten bislang stets Brille und Perücke.

"Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich es satthabe, dass dies ein Geheimnis ist. Ich habe es satt, dass Leute darüber diskutieren, ob ich eine echte Person bin oder ob ich drei Männer bin", erklärte die Bestseller-Autorin gegenüber dem Magazin "USA Today".

Dass sie ihre weltbekannten Thriller unter einem Pseudonym veröffentlichte, begründete Cohen mit ihrem Job im Krankenhaus: "Mein Ziel war, es geheim zu halten, bis ich bereit war, um von meinem Arztjob zurückzutreten." Damit habe sie verhindern wollen, dass all ihre Kollegen sie anders wahrnehmen und dadurch ihre Arbeit beeinträchtigt wird.

Seit Ende 2023 arbeite die Star-Autorin nun nicht mehr Vollzeit. Deshalb sei die Zeit für ihre wahre Identität nun reif: "Ich bin eine echte Person und ich habe eine echte Identität und ich habe nichts zu verbergen."