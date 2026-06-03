Wim Wenders knickt wegen Nackt-Szene ein: Regisseur entschuldigt sich nach Kritikwelle

Düsseldorf - Diese Kehrtwende dürfte kaum jemand erwartet haben! Nur einen Tag nachdem Star-Anwalt Christian Schertz (60) eine Klage gegen Wim Wenders (80) angekündigt hatte, zieht der Regisseur jetzt überraschend die Reißleine.

Zunächst sah alles nach einem erbitterten Rechtsstreit aus. Jetzt veröffentlichte Wim Wenders (80) plötzlich eine Entschuldigung. © Soeren Stache/dpa

In einer Stellungnahme der Wim Wenders Stiftung bittet der Filmemacher Nastassja Kinski (65) erstmals ausdrücklich um Entschuldigung. "Als einziger der damals für 'Falsche Bewegung' handelnden Verantwortlichen, der noch da ist, sehe ich, dass Nastassja Kinski damals hätte besser beschützt werden müssen. Dafür bitte ich Dich um Entschuldigung, Nastassja, ohne Wenn und Aber."

Damit vollzieht Wenders eine bemerkenswerte Wende. Noch beim Deutschen Filmpreis hatte er vor einem "Präzedenzfall" gewarnt und eine Debatte darüber gefordert, ob Filme Jahrzehnte später verändert werden dürfen.

Jetzt folgt der nächste Schritt: Die Wim Wenders Stiftung zieht den Film "Falsche Bewegung" vollständig aus allen aktuellen Auswertungsformen zurück. Streaming-Anbieter, Fernsehsender und Vertriebspartner sollen den Film vorerst nicht mehr öffentlich zugänglich machen.

Im Mittelpunkt des Streits steht eine Szene aus dem Jahr 1975. Darin ist die damals 13-jährige Kinski mit entblößtem Oberkörper zu sehen. Die Schauspielerin hatte zuletzt in der "Süddeutschen Zeitung" erklärt, sie habe schon damals gespürt, "dass das nicht in Ordnung war".

Seit Jahren versuche sie vergeblich, mit Wenders über ihre Erfahrungen zu sprechen.