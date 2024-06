Toto begeistert im Stadtpark: Plötzlich erklingt "Hakuna Matata"

Toto ist zurück in Deutschland und haben am Dienstag im ausverkauften Hamburger Stadtpark gespielt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Eigentlich hatte sich die Kultband "Toto" 2019 nach ihrer "40th Anniversary Tour" auf unabsehbare Zeit von der Bühne verabschiedet, doch 2022 kündigte sie dann überraschend die "The Dogz of Oz World Tour" an, die sie dieses Jahr auch wieder nach Europa und am gestrigen Dienstagabend in den Hamburger Stadtpark führte.

Vor ausverkauftem Haus begeisterten Gitarrist Steve Lukather (66, l.) und Sänger Joseph Williams (63) am Dienstag beim "Stadtpark Open Air". © Fabian Lippke "Als langjährige Mitglieder der Band wollen Joe [Anm. d. Red: Sänger Joseph Williams, 63] und ich weiterhin unterwegs sein, um das Erbe der Band am Leben zu erhalten und die Musik unserer generationenübergreifenden Fangemeinde näherzubringen", begründete Gitarrist Steve Lukather (66) damals das rasche Comeback.

Die unterschiedlichen Generationen spiegelten sich dann auch am Dienstagabend in der Menge wider – viele der Anwesenden waren noch nicht einmal geboren, als sich Toto 1977 in Los Angeles gründete. Die US-amerikanische Rockband hat es geschafft, auch nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne zeitlos zu werden und mit ihrer Musik auch heute noch die Massen zu begeistern – und das, obwohl ihr letztes Album "Toto XIV" bereits 2015 erschien. Unterhaltung Hurricane Festival 2024: Eröffnung fällt ins Wasser, aber "wir haben ja Regenponchos!" Bestes Beispiel dafür ist ihr Mega-Hit "Africa", der 2018 aufgrund eines Covers der Band "Weezer" in den sozialen Medien viral ging - und als krönender Abschluss beim "Stadtpark Open Air" die Handys schneller in die Luft stiegen ließ als noch drei Wochen zuvor beim Konzert von Lena (33). Alle wollten ihren Teil Nostalgie, ihren Teil Musikgeschichte festhalten.

Toto-Gitarrist über Hamburg: "Ich hatte schon so viel Spaß hier, dass ich mich gar nicht mehr erinnere!"

Die rund 4000 Menschen waren von der Performance der dann doch schon etwas älteren, aber keineswegs fragilen Herren schwer begeistert. © Fabian Lippke Denn genau das ist Toto. Eine Band bestehend aus den gefragtesten Studiomusikern der Welt – die unter anderem mit Michael Jackson und Taylor Swift gearbeitet und zusammen an 5000 Alben mitgewirkt haben. Und nicht nur das: "Es wissen die wenigsten, aber Joe ist die Stimme des erwachsenen Simba aus 'Der König der Löwen'", offenbarte Lukather. Unter anderem singt Joseph Williams die Originalversion von "Hakuna Matata", die der 63-Jährige dann auch prompt anstimmte. Es sind Vollprofis, die für die Musik leben, diese Leidenschaft auch auf ihr Publikum übertragen. Und auch genau wissen, wie sie dieses in ihren Bann ziehen. So spielten sie schon als zweiten Song ihren Hit "Hold the Line", den wirklich jeder mitsingen konnte und wollte. Unterhaltung Wetter und Verkehr beim Hurricane: Fällt Ed Sheerans Konzert ins Wasser? Es folgten Dauerbrenner wie "I'll Be Over You", "Georgy Porgy" und "Rosanne". Viel geredet wurde nicht, das war aber auch nicht nötig, obwohl die Künstler vermutlich die besten Geschichten erzählen könnten. Wenn sie diese nicht schon vergessen haben: "Ich liebe Hamburg, ich hatte schon so viel Spaß hier, dass ich mich gar nicht mehr erinnere", gestand Lukather der amüsierten Menge. Er ist der Einzige, der aktuell von der Urbesetzung mit auf Tour ist – Streit gibt es aber keinen. Der 66-Jährige forderte das Publikum sogar auf "Happy Birthday" für seinen "guten, alten Freund" und Toto-Gründungsmitglied David Paich zu singen, der gestern seinen 70. Geburtstag feierte.