Intimer Moment bei Konzert-Comeback: Lena Meyer-Landrut performt Song für ESC

Für ihr erst drittes Konzert nach fünf Jahren Tour-Pause stoppte Lena (33) am Montagabend im Hamburger Stadtpark.

Von Madita Eggers

Hamburg - Für ihr erst drittes Konzert nach fünf Jahren Tour-Pause stoppte Lena Meyer-Landrut (33) am Montagabend im Hamburger Stadtpark. Wettertechnisch ließ ihre erste Open-Air-Show der "Lena Live 2024"-Tour zu wünschen übrig – Nieselregen und gefühlte 10 Grad –, darüber hinaus blieben wenig Wünsche offen. Mit einer ansteckenden (Lebens-) Energie trotzte sie den Kritikern, die zuletzt ein Schatten über ihren Tourstart geworfen hatten.



Mit einem aufwendigen Bühnenbild und einer ordentlichen Portion Power ist Lena (33) zurück auf der Bühne. Ihr drittes Konzert ihrer "Lena Live 2024"-Tour spielte sie im Hamburger Stadtpark. © Fabian Lippke Aufgrund des zunächst eher schleppenden Kartenverkaufs und ein Aufruf Lenas an ihre Fans, bitte ihre Shows zu besuchen, sah sich die Sängerin kurz vor ihrem Tourauftakt in Leipzig (1. Juni) einigem Spott ausgesetzt. Doch die 33-Jährige ließ sich nicht unterkriegen und bewies eine gute Portion Selbstironie. "Schade, doch Leute zur Tour gekommen", kommentierte sie später den entsprechenden Tourpost auf Instagram. Und auch in Hamburg ließen ihre Fans sie nicht im Stich – und das trotz des Schietwetters. "Ihr seid da und ihr seid so viele. Und so schön", begrüßte Lena um kurz nach 20 Uhr ihr Publikum. Lena Meyer-Landrut Lena Meyer-Landrut in der Notaufnahme: "Liege so flach wie lange nicht mehr" Auf der Motorhaube eines verbeulten Oldtimers sitzend, stimmte sie mit "Let Me Dream" den ersten Song des Abends an und spielte damit direkt eines ihrer neuen Lieder. Am 31. Mai hat die Sängerin ihr sechstes Studioalbum "Loyal to Myself" veröffentlicht. Fünf Jahre nach ihrer letzten Platte "Only Love, L" kehrt sie mit diesem Album nicht nur auf die Bühnen, sondern auch ein Stück zu sich selbst zurück. Ehrlich und authentisch singt sie von Selbstliebe und dass sie sich schon lange nicht mehr so gut gefühlt habe – unter anderem niedergeschrieben in ihrer Single-Auskopplung "Good again".

Lena bei Konzert-Comeback: "Das ist das geilste der Welt!"

Im Mai 2010 gewann Lena Meyer-Landrut für Deutschland den ESC in Oslo. © Jörg Carstensen/dpa Sichtlich gut fühlte sich Lena auch auf der Bühne des "Stadtpark Open Airs". Fast schon zu ihrer eigenen Überraschung: "Ich hatte vergessen, wie viel Spaß das macht! Und dann stehe ich hier oben und es ist das geilste der Welt." Spaß hatten sie und ihre Band wohl auch beim Konzipieren der Show: Auf Fontänen folgten Seifenblasen-Pistolen, auf Rockeinlagen eine Choreo auf Laufbändern. Doch es gab auch ruhige Momente, wie das Akustik-Set zu Lenas ebenfalls neuem Song "See you later". "Dieser Song ist über keine Person, sondern über den Eurovision Song Contest, der vor relativ vielen Jahren für mich stattgefunden hat und dann doch mein ganzes Leben einmal komplett umgekrempelt hat." Lena Meyer-Landrut Lena Meyer-Landrut wird emotional: "Ein Jahr voller Unsicherheiten" Es sei ihr wichtig gewesen, auch über dieses einschneidende Erlebnis mal einen Song zu schreiben, so die 33-Jährige, die im Vorfeld den Wunsch geäußert hatte, sich mehr mit ihren Texten auseinanderzusetzen. Der intimen Performance folgte dann das erste Stimmungs-Highlight des Abends. Denn: "Was passt noch zum ESC?" Natürlich ihr wohl bekanntester Hit "Satellite", mit dem Lena 2010 den internationalen Musikwettbewerb gewann. Am Montag sang sie diesen jedoch in einer etwas anderen Variante und holte sich als Unterstützung für den Refrain einige Fans aus dem Publikum auf die Bühne. Die erstaunlich text- und tonsicher die Zeit ihres Lebens hatten.

Lena überrascht zum Ende mit einem deutschen Song

"Ich bin immer noch aufgeregt", gab Lena am Montag beim "Stadtpark Open Air" zu. Für die 33-Jährige ist es die erste eigene Tour nach fünf Jahren Pause. © Fabian Lippke Viele weitere Highlights folgten, besonders ihre älteren Hits wie "What I Want" und "Thank You" ließen die Fans die Kälte vergessen und losgelöst tanzen. Mit "Better" verabschiedete sich Lena gegen 21.30 Uhr dann von der Bühne, nur um kurze Zeit später mitten in der Menge wieder aufzutauchen. Auf einer Empore sitzend und über einem Meer aus Handylichtern sang sie als Zugabe "First Love". Um für ihre Abschlussnummer "Loyal to Myself" zurück auf die Bühne zu kommen, bahnte Lena sich ein Weg durch ihre Fans, die alle in ihre Richtung drängten, in der Hoffnung ein Selfie mit der Sängerin zu ergattern. Ganz zum Schluss überraschte Lena dann noch mit einem deutschen Lied und schaffte damit einen Full-Circle-Moment. Mit dem Outro-Song ihres neuen Albums – "Lass mich träumen" – entsendete sie ihre Fans mit einem Wiegenlied auf den Nachhauseweg: "Hab Vertrauen / Traum für Traum für Traum".