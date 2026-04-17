Trash-Queen wird Direktorin: Désirée Nick bildet Reality-TV-Nachwuchs aus

Berlin - Sie war Dschungelkönigin, Bühnenstar und gilt als spitzeste Zunge des deutschen Fernsehens - jetzt wird Désirée Nick (69) zur Lehrmeisterin der nächsten Reality-Generation.

Entertainerin Désirée Nick (69) greift als Lehrkraft in der "Realitystar Academy" hart durch. © Joyn/Joyn/obs

In der neuen Show "Realitystar Academy", die seit Donnerstag auf Joyn läuft, übernimmt die 69-Jährige die Rolle der Direktorin. Die 18 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um den Durchbruch im TV, doch wer nicht liefert, fliegt.

Nick führt die Akademie mit harter Hand. Im Frühstücksfernsehen kündigte sie bereits "Strenge" an. Unterstützung bekommt sie von prominenten Dozenten wie Kader Loth (53) oder Reality-Star Gigi Birofio (26).

Dass sie selbst weiß, wie der Hase läuft, daran lässt Nick keinen Zweifel. Wie sie im Interview mit der Zeitschrift "Hörzu" erzählte, habe sie - ganz unbescheiden, wie die Kabarettistin ist - "Reality zu einer Industrie gemacht" und sei das Vorbild gewesen, "an dem sich alle anderen orientiert haben".

Dabei ist Vielseitigkeit ihr Erfolgsrezept. "Man muss in vielen Farben schillern", erklärte sie weiter.