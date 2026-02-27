Trotz Tränen und Drama: Temptation-Paar macht großen Liebes-Schritt
Punta Cana - Das "Temptation-Island VIP"-Traumpärchen Chiara Antonella (28) und ihr Freund Wladi Gärtner (28) haben sich verlobt.
Am Donnerstagabend veröffentlichten die beiden gemeinsam auf Instagram ein Video, das den Moment der Verlobung zeigt und gerade alle Herzen schmelzen lässt.
Aktuell befinden sie sich auf Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Hier, inmitten von weißem Sandstrand, ging Waldi an einem ruhigen Strandabschnitt vor seiner Chiara auf die Knie.
Im Hintergrund: ein riesiger "Marry Me"‑Schriftzug, Kerzen und Rosenblätter. "I said yessss. Immer noch sprachlos", schreibt Chiara dazu.
Vorher setzte Waldi ihr eine Augenbinde auf und sorgte so für eine gelungene Überraschung, die die 28-Jährige sicherlich so schnell nicht vergessen wird.
Wie erwartet überschlagen sich unter dem Post die Glückwünsche. Und das nicht nur von Fans, sondern auch von bekannten Gesichtern aus der Reality‑Szene wie Aleks Petrovic (34) und Laurenz Pesch (23), die sich riesig für das Paar freuen.
Bewährungsprobe im TV: Beziehungstest bei "Temptation Island VIP"
Chiaras und Wladis Beziehung war allerdings nicht immer so perfekt. Schon bevor sie ins TV‑Paradies gereist sind, gab es großen Ärger: Damals hat Wladi Chiara mit einer anderen Frau betrogen.
Die Teilnahme bei "Temptation Island VIP" war deshalb nicht nur ein Abenteuer, sondern für beide eine echte Bewährungsprobe. Im Format musste Wladi zwischen der Versuchung und seiner Liebe zu Chiara wählen.
Schließlich konnte er jedoch beweisen, dass er die Vergangenheit zutiefst bereut und sein Herz einzig und allein für die 28-Jährige schlägt.
Von allen vier Pärchen, die bei Temptation teilnahmen, waren sie die einzigen, deren Beziehung auch nach der Show Bestand hatte.
Jetzt scheint ihre gemeinsame Zukunft offiziell besiegelt und romantischer als je zuvor.
