Trotz Tränen und Drama: Temptation-Paar macht großen Liebes-Schritt

Punta Cana - Das " Temptation-Island VIP "-Traumpärchen Chiara Antonella (28) und ihr Freund Wladi Gärtner (28) haben sich verlobt.

Wladi (28) überraschte Chiara (28) am Strand von Punta Cana mit einem spektakulären Heiratsantrag. © Bildmontage: Instagram/ chiiara_antonella

Am Donnerstagabend veröffentlichten die beiden gemeinsam auf Instagram ein Video, das den Moment der Verlobung zeigt und gerade alle Herzen schmelzen lässt.

Aktuell befinden sie sich auf Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Hier, inmitten von weißem Sandstrand, ging Waldi an einem ruhigen Strandabschnitt vor seiner Chiara auf die Knie.

Im Hintergrund: ein riesiger "Marry Me"‑Schriftzug, Kerzen und Rosenblätter. "I said yessss. Immer noch sprachlos", schreibt Chiara dazu.

Vorher setzte Waldi ihr eine Augenbinde auf und sorgte so für eine gelungene Überraschung, die die 28-Jährige sicherlich so schnell nicht vergessen wird.

Wie erwartet überschlagen sich unter dem Post die Glückwünsche. Und das nicht nur von Fans, sondern auch von bekannten Gesichtern aus der Reality‑Szene wie Aleks Petrovic (34) und Laurenz Pesch (23), die sich riesig für das Paar freuen.