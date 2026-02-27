Heimliches TV-Projekt? Kult-Show könnte vor Comeback stehen

Köln - Kommt die "Schillerstraße" zurück? Hinter den Kulissen wird offenbar längst an einem Revival der Improvisations- Show gebastelt und ausgerechnet Raab Entertainment soll die Fäden ziehen.

Stefan Raab (59) und RTL sollen bei einem möglichen "Schillerstraße"-Comeback außen vor bleiben. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Comedy-Legende war ab 2004 auf SAT.1 ein echter Straßenfeger und räumte ordentlich Preise ab: vom Deutschen Comedypreis über den Deutschen Fernsehpreis bis hin zu Romy und Rose d’Or.

Seit dem Aus im Jahr 2011 war es ruhig um das Format, doch rund 15 Jahre später stehen die Zeichen offenbar auf Neuanfang. Nach Informationen von DWDL.de soll Raab Entertainment hinter den aktuellen Comeback-Plänen stecken.

Chef Daniel Rosemann hatte schon im Herbst durchblicken lassen, dass man sich nicht nur auf gemeinsame Projekte mit Stefan Raab (59) für RTL konzentrieren wolle.

Man sei keine "Showbude von Stefan Raab" und auch kein RTL-Ableger, sondern "offen für alle".

Eine Rückkehr zu SAT.1 sei aktuell aber ausgeschlossen. Eine offizielle Bestätigung dazu steht allerdings noch aus.