Menschen-Opfer für Hamburgs Wallanlagen? Neue Dungeon-Show beleuchtet dunkle Vergangenheit

Hamburg - Mit einer gewohnten Portion Grusel hat das Hamburg Dungeon am Donnerstag seine erste saisonale Sondershow für dieses Jahr vorgestellt: "Der geopferte Spatenknecht" läuft ab dem 2. März in der beliebten Touristenattraktion in der Speicherstadt. Im Mittelpunkt steht diesmal der Bau der Hamburger Wallanlagen im 17. Jahrhundert. Ein historisches Großprojekt, das von Opfern, düsteren Legenden und tief verwurzelten Ängsten begleitet wurde.

1623 beim Bau einer Wallanlage in Hamburg: Vermisst wird der junge Spatenknecht Juri. Der Meister sagt, er ist erstickt, andere sagen, er wurde geopfert. © Tag24/Madita Eggers

Für die Medienvertreter ging es morgens um 9 Uhr direkt hinab in die Katakomben des Station Theaters.

Zwischen rohem Mauerwerk und gedämpftem Licht stimmte Daniel Zschoke, neuer General Manager des Hauses, auf die Premiere ein: "Ihr werdet gleich merken: In diesem Tunnel ist es mitunter ziemlich unheimlich – knarzende Wände, rieselnde Erde und seltsame Geräusche", kündigte er zu Beginn der Vorführung an.

Die neue Show spielt 1623 in einem Tunnel unter der Wallanlage "Bastion St. Georg". Die gewaltigen Befestigungsanlagen galten damals als hochmodern und machten die Hansestadt über Jahrzehnte nahezu uneinnehmbar.

Entworfen wurden sie vom niederländischen Festungsbaumeister Johan van Valckenburgh (†1625). Bis heute erinnern Straßennamen wie Alter Wall oder Neuer Wall an dieses Kapitel der Stadtgeschichte.

Doch der Bau war ein Kraftakt. Viele Hamburger wurden zu schweren Arbeitsdiensten herangezogen, immer wieder kam es zu Einstürzen, insbesondere in feuchten Erdabschnitten. Gleichzeitig hielt sich im norddeutschen Raum hartnäckig der Aberglaube an sogenannte Bauopfer: Menschen, die angeblich geopfert oder eingemauert wurden, um ein Bauwerk dauerhaft zu sichern.

Genau an dieser Schnittstelle von Historie und Mythen setzt die neue Inszenierung an. "Wir recherchieren tatsächlich immer für die Zusatzshows in der lokalen Geschichte", erklärte Zschoke gegenüber TAG24. "Im Falle der Wallanlagen kam dann die Legende hinzu, dass Bauanlagen nur dann lange halten, wenn tatsächlich Opfer dargebracht werden."

Aus dieser Überlieferung entwickelte das Kreativteam schließlich die Figur des geopferten Spatenknechts Juri: "Damit nicht nur die trockene Geschichte transportiert wird, sondern auch der Gruselfaktor da ist und natürlich der Unterhaltungswert", so der General Manager.