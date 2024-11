30. Jubiläum: Diese Stars kommen zur diesjährigen José Carreras Gala

Leipzig - 30 Jahre unterstützt José Carreras (77) inzwischen mit seiner Spendengala den Kampf gegen Leukämie. Zum feierlichen Jubiläum am 12. Dezember versammelt der Star-Tenor erneut zahlreiche Promis um sich, um Geld für Forschung und soziale Projekte zu sammeln. Mit dabei: eine wahre Rock-Legende.

Unter anderem Klaus Meine (76) wird José Carreras (77) in diesem Jahr bei seiner Gala unterstützen. © PR

Denn kein geringerer als Klaus Meine (76) wird in Leipzig dabei sein und am berühmt besetzten Telefonpanel Platz nehmen. Der Frontmann der legendären Scorpions zählt zu den treuesten Unterstützern von José Carreras, war bereits bei der ersten Spendengala 1995 dabei, daraufhin sieben weitere Male und ist seit 2009 Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung.

"Die vielen Millionen Euro, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesen drei Jahrzehnten gespendet haben, sind ein wichtiger Beitrag, um medizinische Forschung und Sozialprojekte zu unterstützen", so Klaus Meine in einer Mitteilung. "Das Lebenswerk von José Carreras ist einfach großartig. Es ist deshalb eine Ehre für mich, bei der Jubiläumsgala dabei zu sein und ihn weiter zu unterstützen."

Dass niemand vor Leukämie oder einer anderen schweren Erkrankung gefeit ist, musste auch Klaus Meine erfahren. Im September 2014 verstarb der langjährige Manager und Freund der Scorpions, Peter Amend, an Leukämie.

Noch im selben Jahr trat Meine einmal mehr bei der José Carreras Gala auf und widmete seinen Auftritt seinem langjährigen Wegbegleiter.