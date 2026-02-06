35 Jahre "DAS! Rote Sofa": Das ist für die Jubiläumsshow geplant
Hamburg - Täglich begrüßt ein Moderator oder Moderatorin um 18.45 live im NDR einen prominenten Gast. Das Talkformat "DAS! Rote Sofa" zählt zu den beliebtesten Sendungen im Norddeutschen Rundfunk. Am 7. Februar 2026 feiert die Show ihr 35-jähriges Jubiläum!
Statt wie gewohnt einen prominenten Gast auf der Couch zu begrüßen, hat sich der Sender für den Geburtstag etwas ganz Besonderes überlegt: mit einer 90-minütigen Dokumentation "35 Jahre 'DAS!' – Ab aufs Rote Sofa" geht es zurück zu den schönsten, bewegendsten und auch kuriosesten Momenten eines Talk-Formats, das für viele längst zum Alltag gehört.
Das Erfolgsgeheimnis der Sendung? "'DAS! Rote Sofa' steht seit 35 Jahren für Gespräche, die berühren und im Gedächtnis bleiben. Die Mischung aus Vertrautheit, vielseitigen Gästen und authentischen Momenten prägt die Sendung bis heute", so NDR-Intendant Hendrik Lünenborg (54).
Auch Moderatorin Bettina Tietjen (66) blickt mit viel Emotion auf die Anfänge zurück. "Meine allererste Sendung ist jetzt 33 Jahre her. Da gab es noch kein rotes Sofa und keine Gäste – und ich war sehr aufgeregt", erinnert sie sich.
Trotz ständiger Weiterentwicklung sei ihre Begeisterung ungebrochen. Tausende Gäste habe sie inzwischen interviewt, viele Begegnungen seien ihr bis heute lebhaft im Gedächtnis geblieben.
"Das! Rote Sofa" feiert 35-jähriges Jubiläum mit einer Dokumentation
Seit der ersten Ausgabe am 2. Januar 1991 haben rund 12.000 Gäste auf dem Roten Sofa Platz genommen. Darunter waren prominente Namen aus Schauspiel, Wissenschaft, Sport, Musik, Kultur und Politik ebenso wie Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten.
Ergänzt werden die Gespräche seit jeher durch Magazinbeiträge mit Geschichten aus dem Norden sowie aktueller Berichterstattung.
Einen entscheidenden Anteil am Erfolg hat das Moderatorenteam selbst. Bettina Tietjen gehört seit 1993 zum festen Kern, Inka Schneider (58) stieß 2003 dazu, Hinnerk Baumgarten (58) 2006. Inzwischen ergänzt Ilka Petersen (48) das Team.
Erst im August 2025 erhielt die Sendung, die bis dahin noch "DAS!" hieß, schließlich offiziell den Namen, den viele Fans längst nutzten: "DAS! Rote Sofa". Mit dem neuen Titel kam auch ein frisches Design und ein modernisiertes Studio. Mit ihrem Jubiläum feiert die Show einen runden Geburtstag, der zeigt: Dieses Sofa ist noch lange nicht durchgesessen.
Die Jubiläumsdoku "35 Jahre 'DAS!' – Ab aufs Rote Sofa" ist am 7. Februar 2026 um 20.15 Uhr im NDR zu sehen und anschließend in der ARD-Mediathek verfügbar.
Titelfoto: NDR Norddeutscher Rundfunk/NDR Norddeutscher Rundfunk/obs