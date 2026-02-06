35 Jahre "DAS! Rote Sofa": Das ist für die Jubiläumsshow geplant

Hamburg - Täglich begrüßt ein Moderator oder Moderatorin um 18.45 live im NDR einen prominenten Gast. Das Talkformat " DAS! Rote Sofa " zählt zu den beliebtesten Sendungen im Norddeutschen Rundfunk. Am 7. Februar 2026 feiert die Show ihr 35-jähriges Jubiläum!

"DAS! Rote Sofa" feiert Jubiläum. Die Moderatoren der Sendung: Inka Schneider (58), Bettina Tietjen (66), Hinnerk Baumgarten (58) und Ilka Petersen (48, v. l. n. r.). © NDR Norddeutscher Rundfunk/NDR Norddeutscher Rundfunk/obs

Statt wie gewohnt einen prominenten Gast auf der Couch zu begrüßen, hat sich der Sender für den Geburtstag etwas ganz Besonderes überlegt: mit einer 90-minütigen Dokumentation "35 Jahre 'DAS!' – Ab aufs Rote Sofa" geht es zurück zu den schönsten, bewegendsten und auch kuriosesten Momenten eines Talk-Formats, das für viele längst zum Alltag gehört.

Das Erfolgsgeheimnis der Sendung? "'DAS! Rote Sofa' steht seit 35 Jahren für Gespräche, die berühren und im Gedächtnis bleiben. Die Mischung aus Vertrautheit, vielseitigen Gästen und authentischen Momenten prägt die Sendung bis heute", so NDR-Intendant Hendrik Lünenborg (54).

Auch Moderatorin Bettina Tietjen (66) blickt mit viel Emotion auf die Anfänge zurück. "Meine allererste Sendung ist jetzt 33 Jahre her. Da gab es noch kein rotes Sofa und keine Gäste – und ich war sehr aufgeregt", erinnert sie sich.

Trotz ständiger Weiterentwicklung sei ihre Begeisterung ungebrochen. Tausende Gäste habe sie inzwischen interviewt, viele Begegnungen seien ihr bis heute lebhaft im Gedächtnis geblieben.