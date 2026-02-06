TV-Überraschung: "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse bekommt eigene Show

Köln - Bei " Let's Dance " ist sie die gute Seele der Jury, die Chef-Kritiker Joachim Llambi (61) auch mal verbal Paroli bietet: Jetzt bekommt Motsi Mabuse (44) ihre eigene Show!

Motsi Mabuse (44) bekommt eine eigene TV-Show im WDR-Fernsehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) entwickelt gemeinsam mit der 44-Jährigen ein TV-Format, welches sich dem Thema "Female Empowerment" (zu Deutsch: weibliche Selbstermächtigung) widmet.

Produziert wird die neue Life-Coaching-Sendung von der Flow Media Company. Die Dreharbeiten für das Projekt beginnen im kommenden April, die Ausstrahlung in der ARD-Mediathek ist aktuell für den Herbst dieses Jahres geplant.

Mabuse soll als selbstbewusstes Promi-Gesicht das Zugpferd der Sendung werden. Die gebürtige Südafrikanerin gehörte bei "Let's Dance" zunächst einige Jahre zur Riege der Profitänzerinnen, ehe sie 2011 hinter das Jury-Pult wechselte.

In dem neuen ARD-Format, für das noch kein Titel bekannt ist, verbringen neun Frauen gemeinsam zwölf Tage in einem Haus am Meer.

Mabuse wird die Gruppe "auf der Reise ihres Lebens" begleiten, wie es in einer Mitteilung des WDR heißt.