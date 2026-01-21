Melanie kann wegen krankem Sohn nicht arbeiten: "Hab keine Macht mehr über mein Leben"

Hamburg - Etwa jede dritte Frau in Deutschland ist finanziell abhängig von einem Mann oder dem Staat. Genau das wollte Melanie (46) aus Hamburg nie sein, ist es aber trotzdem. Warum, erzählt sie in der ZDF-Reihe " 37 Grad ".

Auf dem Abstellgleis: Melanie (46) hat auf dem Arbeitsmarkt keine Chance, weil sie sich fast rund um die Uhr um ihren autistischen Sohn kümmert. © ZDF/Valerie Henschel

"Ich bin selbst bei einer alleinerziehenden Mama groß geworden und hab mir immer geschworen, ich werde immer arbeiten gehen, auch wenn ich Kinder habe. Ich will unabhängig sein, ich will mein Leben selbst in der Hand haben - und es hat trotzdem nicht geklappt", erzählt die alleinerziehende Mutter den Tränen nahe.

Ihre beiden Söhne sind Teenager, der Jüngere ist 13 und hat Autismus, weswegen er im Grunde fast rund um die Uhr betreut werden muss. Da sie die Betreuung allein übernimmt, ist es für die 46-Jährige unmöglich, arbeiten zu gehen - obwohl sie gern würde.

Stattdessen ist Melanie auf Bürgergeld und Pflegegeld angewiesen. Nachdem die Ehe mit dem Vater der Jungs in die Brüche gegangen ist, bekommt sie außerdem von diesem Unterhalt.



"Dafür hab ich kein Abi gemacht, dafür hab ich keine Ausbildung gemacht, dafür hab ich keine Berufserfahrung gesammelt, um hier so zu versauern", so die Hamburgerin frustriert. Stattdessen fühle sie sich abgeschoben. "Ich hab keine Macht mehr über mein Leben, ich möchte da unbedingt wieder raus."

Früher war sie Gehaltsbuchhalterin in einem großen Hamburger Verlag, aber in diesem Beruf hat Melanie seit 13 Jahren nicht mehr gearbeitet.