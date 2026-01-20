Verzweifelte Rentnerin Gisela lebt am Existenz-Minimum: "Als Frau sitze ich in der Finanzfalle"

München - Gut jede fünfte Frau über 65 gilt in Deutschland als armutsgefährdet, oft reicht die Rente hinten und vorne nicht. Eine von ihnen ist Gisela (68) aus München , die immer unabhängig sein wollte, nun aber immer mehr Unterstützung von außen benötigt.

Für Gisela (68) ist es ein Kraftakt, sich und ihre beiden Katzen über die Runden zu bringen. © ZDF/Valerie Henschel

Die Rentnerin lebt mit ihren zwei Katzen Schnuffel und Filou in einer kleinen Wohnung, für alle drei zusammen stehen ihr pro Tag gerade einmal rund 13 Euro zum Leben zur Verfügung.

"Als Frau sitze ich in der Finanzfalle, die Rente reicht einfach nicht aus", sagt sie in der neuen Folge der ZDF-Reihe "37 Grad".

35 Jahre lang hat Gisela Vollzeit gearbeitet, immer in damals noch sehr schlecht bezahlten "Frauenberufen" wie Erzieherin und Bürokauffrau. Aufgrund gesundheitlicher Probleme ging sie schließlich früher in Rente.

"Manchmal sage ich mir: Hättest du dir einen Mann genommen", schmunzelt die 68-Jährige. "Aber es wäre auch eine Abhängigkeit gewesen." Nun ist sie vom Staat abhängig, bekommt neben ihrer Rente noch einen Zuschlag und aufstockende Grundsicherung, außerdem Unterstützung von Tafel, Tiertafel und der Seniorenhilfe.

"Mich macht's traurig, dass diese Rente, die ich bekomme für diese ganze Arbeit, nicht ausreicht, dass ich leben kann ohne mir noch Grundsicherung holen zu müssen", sagt sie. Trotz allem mit einem Lächeln auf den Lippen.

Doch ihre Situation wird noch prekärer, als beide Katzen wiederholt zum Tierarzt müssen.