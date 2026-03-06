Debakel bei "Bares für Rares": Verkäufer fordern hohen Preis und erleben Achterbahnfahrt

Köln - Mit einem absurden Wunschpreis will ein Mutter-Sohn-Duo bei " Bares für Rares " Geld machen. Doch schon die Expertise sorgt für einen Schock - und auch im Händlerraum wird es nicht besser.

Tina Mühlfeld und ihr Sohn Kevin wollen bei "Bares für Rares" ein Schmuckset der Oma verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Tina Mühlfeld aus Lippstadt schlägt mit ihrem Sohn Kevin in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln auf. Mitgebracht haben sie ein Schmuckset der Oma.

Schon seit Jahrzehnten seien die Brosche und die beiden Ohrstecker im Familienbesitz, geben die beiden Verkäufer gegenüber Moderator Horst Lichter (64) preis.

"Wir haben ein kleines Set. Eine kleine Stabnadel mit Saphir in der Mitte und kleine Halbperlen mit Diamantrosen", weiß Expertin Wendela Horz (56).

Der Schmuck aus 585er Roségold sei im Stil des ausklingenden 19. Jahrhunderts gefertigt. Allerdings habe der Saphir nicht den typischen blau-violetten Ton, dennoch sei es eine sehr schöne Kombination.

"Das hört sich doch gut an", findet der frühere TV-Koch Lichter und fragt das Mutter-Sohn-Gespann nach dem Wunschpreis.