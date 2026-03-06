Debakel bei "Bares für Rares": Verkäufer fordern hohen Preis und erleben Achterbahnfahrt
Köln - Mit einem absurden Wunschpreis will ein Mutter-Sohn-Duo bei "Bares für Rares" Geld machen. Doch schon die Expertise sorgt für einen Schock - und auch im Händlerraum wird es nicht besser.
Tina Mühlfeld aus Lippstadt schlägt mit ihrem Sohn Kevin in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln auf. Mitgebracht haben sie ein Schmuckset der Oma.
Schon seit Jahrzehnten seien die Brosche und die beiden Ohrstecker im Familienbesitz, geben die beiden Verkäufer gegenüber Moderator Horst Lichter (64) preis.
"Wir haben ein kleines Set. Eine kleine Stabnadel mit Saphir in der Mitte und kleine Halbperlen mit Diamantrosen", weiß Expertin Wendela Horz (56).
Der Schmuck aus 585er Roségold sei im Stil des ausklingenden 19. Jahrhunderts gefertigt. Allerdings habe der Saphir nicht den typischen blau-violetten Ton, dennoch sei es eine sehr schöne Kombination.
"Das hört sich doch gut an", findet der frühere TV-Koch Lichter und fragt das Mutter-Sohn-Gespann nach dem Wunschpreis.
"Bares für Rares"-Händler zeigen kaum Interesse am Schmuckset
"Wir haben gedacht so 1500 bis 2000 Euro", verrät Sohn Kevin und sorgt vor allem bei der Sachverständigen für ein entsetztes Gesicht.
"Der Materialwert des Goldes liegt hier bei zirka 200 Euro", rechnet die 56-jährige Expertin vor.
Zudem seien die Diamantrosen qualitativ zu niedrig, um ins Gewicht zu fallen. "Ich denke der Verkehrswert liegt hier bei 500 bis 600 Euro", macht die Diamantgraduiererin klar.
Ein Schock für die Verkäufer, die sich dennoch durchringen, die Händlerkarte entgegenzunehmen.
Und auch im Händlerraum verläuft der Auftritt der Mühlfelds nicht besser. Denn lediglich Elke Velten-Tönnies (73) zeigt Interesse an dem Schmuck und startet mit einem Gebot von 400 Euro.
"Noch ein bisschen wäre schön", hofft die Nordrhein-Westfälin auf noch mehr Kohle. Die Händlerin legt noch 50 Euro drauf, doch auch damit ist Tina Mühlfeld nicht zufrieden. Sie will nochmal 50 Euro mehr haben, denn 500 Euro könne man besser teilen. Zu ihrem Glück zeigt sich die 73-Jährige einverstanden und zahlt schlussendlich die 500 Euro.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares