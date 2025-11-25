Sozialarbeiterin verhilft junger Frau zu letztem Ausweg: "Es geht um Leben und Tod"

Ratzeburg - Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch den Partner oder Ex-Partner - so auch eine junge Frau auf dem Land. Aufgrund ihrer Situation meldet sie sich bei Sozialarbeiterin Miriam Peters (35) aus Ratzeburg.

Miriam Peters (35,l.) unterstützt mit ihrer Hilfsorganisation Frauen auf dem Land, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. © ZDF/Hanna Lenz

"Es geht heute um Leben und Tod", so Peters in der Dokumentation "37 Grad, Tatort Land: Rettung aus häuslicher Gewalt", während sie mit ihrem Van gerade am vereinbarten Treffpunkt in einem Dorf ankommt, in dem die betroffene Frau lebt.

"Wenn er sie erwischt ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er sie heute töten wird oder zumindest so zurichten wird, dass sie sich nie wieder trauen wird, zu gehen", so Peters.

Mit den "Land-Grazien" unterstützt die Sozialarbeiterin Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Finanziert durch Spenden und soziale Fördermittel bietet die Organisation mobile Beratung an, vermittelt Schutzwohnungen und unterstützt in manchen Fällen auch bei der Flucht. Peters und ihre Kolleginnen fahren dafür mit einem umgebauten Bus dorthin, wo die Frauen sie hinbestellen.

So auch zu der jungen Dame. Mit über einer Stunde Verspätung rennt plötzlich eine Frau mit einem kleinen Koffer über die Dorfstraße - und steigt völlig außer Puste bei Peters in den Van. Jetzt heißt es erst einmal: Gas geben.

"Ausgerechnet heute hat mein Partner sich krankgemeldet. Er hat eigentlich Spätschicht gehabt und ich wusste nicht, wie ich weg soll. Er hat ein Nickerchen gehalten und ich war kurz vor dem Aufgeben", erklärt die junge Frau während der Autofahrt.

"Aber ich dachte, das ist die letzte Chance, die ich irgendwie bekommen konnte. Und wenn ich diesen Zug verpasse, dann war es das für mich." Peters fährt die Frau zu einem Bahnhof. Von dort aus soll sie in einen Ort fahren, wo ein Frauenhaus einen Platz für sie bereithält.