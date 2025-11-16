Mit nur 515 Gramm! Lukas kam zu früh zur Welt: "Haben mir gesagt, ich werde nie laufen können"

München - Lukas Mader (28) kam drei Monate zu früh auf die Welt und wog bei seiner Geburt zarte 515 Gramm. Viele Ärzte und auch einige seiner Lehrer haben nicht an ihn geglaubt. Heute hat Lukas einen Master in Kulturwissenschaften in der Tasche und will promovieren.

Lukas (28) kam viel zu früh zur Welt. Mit den Folgen kämpft er noch heute. © ZDF/Simon Koy

Jedes elfte Kind in Deutschland wird zu früh geboren, davon sind 4151 Kinder "Extrem-Frühgeborene" - eines von ihnen ist Lukas.

In der ZDF-Doku "37 Grad Leben" erzählt der 28-Jährige, dass seine Mutter Silke damals eine Präeklampsie, auch Schwangerschaftsvergiftung genannt, erlitten hat.

Seine Zwillingsschwester Lena und er kamen in der 25. Schwangerschaftswoche zur Welt. Die kleine Lena, die noch weniger als ihr Bruder wog, erlitt jedoch nach der Entbindung eine schwere Hirnblutung und verstarb.

Auch bei Lukas sollen Mediziner Zweifel gehabt haben: "Ich habe in eine Hand eines erwachsenen Menschen gepasst. Nach meiner Geburt war es auch sehr unsicher, ob ich überhaupt überlebe."

Ganz spurlos ging die Frühgeburt jedoch nicht an ihm vorbei. Der junge Mann leidet an einer Zerebralparese, hat Bewegungsstörungen und hinkt mit dem rechten Bein. "Mir haben sie gesagt, ich werde nie laufen können oder im Rollstuhl sitzen", erzählt Lukas.

Trotz seiner physischen Einschränkungen könne er sich jedoch "ganz gut" fortbewegen, wie er sagt.