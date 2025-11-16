Mit nur 515 Gramm! Lukas kam zu früh zur Welt: "Haben mir gesagt, ich werde nie laufen können"
München - Lukas Mader (28) kam drei Monate zu früh auf die Welt und wog bei seiner Geburt zarte 515 Gramm. Viele Ärzte und auch einige seiner Lehrer haben nicht an ihn geglaubt. Heute hat Lukas einen Master in Kulturwissenschaften in der Tasche und will promovieren.
Jedes elfte Kind in Deutschland wird zu früh geboren, davon sind 4151 Kinder "Extrem-Frühgeborene" - eines von ihnen ist Lukas.
In der ZDF-Doku "37 Grad Leben" erzählt der 28-Jährige, dass seine Mutter Silke damals eine Präeklampsie, auch Schwangerschaftsvergiftung genannt, erlitten hat.
Seine Zwillingsschwester Lena und er kamen in der 25. Schwangerschaftswoche zur Welt. Die kleine Lena, die noch weniger als ihr Bruder wog, erlitt jedoch nach der Entbindung eine schwere Hirnblutung und verstarb.
Auch bei Lukas sollen Mediziner Zweifel gehabt haben: "Ich habe in eine Hand eines erwachsenen Menschen gepasst. Nach meiner Geburt war es auch sehr unsicher, ob ich überhaupt überlebe."
Ganz spurlos ging die Frühgeburt jedoch nicht an ihm vorbei. Der junge Mann leidet an einer Zerebralparese, hat Bewegungsstörungen und hinkt mit dem rechten Bein. "Mir haben sie gesagt, ich werde nie laufen können oder im Rollstuhl sitzen", erzählt Lukas.
Trotz seiner physischen Einschränkungen könne er sich jedoch "ganz gut" fortbewegen, wie er sagt.
37 Grad (ZDF): Frühchen Lukas wünscht sich eine Beziehung
Darüber hinaus leidet Lukas an einer Frühgeborenen-Retinopathie, bei der es sich um eine Netzhautablösung handelt. Um eine Erblindung zu vermeiden, muss diese behandelt und streng kontrolliert werden.
Von all seinen Beeinträchtigungen lässt sich der Akademiker aber nicht unterkriegen. Seit zehn Jahren geht er regelmäßig zum Training, betreibt Muskelaufbau und strebt nach seinem erfolgreich abgeschlossenem Master-Studium eine Promotion an.
Aufgrund seiner Introvertiertheit fällt es Lukas schwer, auf Menschen zuzugehen. Deshalb hat er weniger soziale Kontakte als andere. Zudem würde er sich eine Beziehung wünschen.
Doch auch in Sachen Liebe geht Lukas optimistisch heran: "Ich gebe die Hoffnung nicht auf und bin der Überzeugung, dass die Richtige noch kommt."
Die ganze Folge "37 Grad Leben: Ich bin ein Frühchen" mit Lukas und einer weiteren Betroffenen könnt Ihr Euch jetzt in der ZDF-Mediathek anschauen.
Titelfoto: ZDF/Simon Koy