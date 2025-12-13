Ukrainer Sergej und Russe Vitali Arm in Arm: "Ich kann ihn nicht hassen"

Pirmasens - Seit Februar 2022 kämpft Russland in der Ukraine um fremdes Territorium, wodurch unzählige Menschen ihr Leben und noch deutlich mehr ihre Heimat verloren. Viele von ihnen sind nach Deutschland gekommen und zeigen, dass es auch miteinander geht.

Der russischstämmige Boxer Vitali Litz (l.) und der ukrainische Kriegsflüchtling Sergej Mermis trainieren gemeinsam junge Boxer. © ZDF/Jan Tenhaven

Vor dem Krieg geflohen ist auch Sergej Mermis. Mit seiner Partnerin und den beiden kleinen Söhnen verließ er die Stadt Cherson am Schwarzen Meer, unweit der von Russland besetzten und annexierten Halbinsel Krim.

Im vom russischen Vitali Litz ehrenamtlich geleiteten Boxclub hat er als Trainer angefangen.

"Meine Frau hat in diesem Krieg ihren Vater verloren und viele meiner Freunde sind auch gefallen. Aber ich kann ihn nicht hassen - für was? Er ist Boxer wie ich, also ist er mein Bruder", so Sergej. Man habe den ähnlichen Humor, könne sich auch gut über die Muttersprache verständigen.

Vitali Litz verfolge den Krieg nicht. Darüber, oder über Politik zu sprechen, sei nicht seine Stärke. "Mir sind die Menschen wichtiger, als die Politik drumherum. Die, die ich täglich sehe, auf die konzentriere ich mich - ob Ukrainer oder Russe, das ist mir wurst, sind alle gleich für mich."