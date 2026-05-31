Nico spendet für das schnelle Geld 168-mal Blutplasma: "Seitdem bin ich süchtig"

Deutschland - Traumjob Blutplasmaspender? Nicht ganz. Für Nico (30) bedeutet regelmäßiges Spenden vor allem eins: schnell verdientes Geld, um sich eben auch mal etwas leisten zu können.

Nico (30) spendet regelmäßig Blutplasma – vorrangig, um Geld zu verdienen. © ZDF/Roman Pawlowski

Der 30-Jährige hat in den vergangenen Jahren 168-mal Blutplasma für medizinische Zwecke gespendet, bekommt pro Spende 25 Euro ausgezahlt. Insgesamt sind das bisher also 4200 Euro plus Aktionen, bei denen es mehr gibt.

Die Einkünfte braucht Nico auch, denn er ist arbeitssuchend gemeldet und finanziert damit und mit anderen "Gelegenheitsjob" sein Leben, erzählt er in der ZDF-Doku "37 Grad Leben: Mein Körper, mein Kapital".

Das Geld sei von Beginn an verlockend und der Hauptgrund für die Entscheidung gewesen. Aber auch die Tatsache, dass er mit seiner Spende Menschenleben retten kann, spielte eine Rolle. "Seitdem bin ich süchtig nach Plasmaspenden", gesteht er schmunzelnd.

Er probiert gern Neues aus, sagt er. "Auch um meine Grenzen zu testen und natürlich um Geld zu verdienen." Es gibt ihm den Ansporn, noch mehr zu spenden. So sei dann auch mal ein neues Handy drin oder eine Reise mit seinem Partner.

Da Nico das "Abzapfen" immer gut verträgt, hat er oft sogar zwei Termine pro Woche. Mittlerweile ziert allerdings eine größer werdende Narbe den Bereich rund um die Einstichstelle an seinem Unterarm.