10.05.2026 06:51 TV-Bekanntheit ist süchtig danach zu kaufen: "Kann mich weder stoppen noch kontrollieren"

Wenn man nicht aufhören kann zu kaufen: Zisan aus NRW lebt seit vielen Jahren mit einer Kaufsucht. Die ZDF-Doku "37 Grad Leben" hat die 35-Jährige begleitet.

Von Juliane Bonkowski

Nordrhein-Westfalen - Wenn man nicht aufhören kann zu kaufen: Zisan aus NRW lebt seit vielen Jahren mit einer Kaufsucht. Die ist so stark ausgeprägt bei ihr, dass sie sogar schon körperliche Symptome wie Entzugserscheinungen hat. Die ZDF-Doku "37 Grad Leben" hat die 35-Jährige begleitet.

Zisan (35) hat den Schrank voller Klamotten, kann sich beim Kaufen aber nicht zügeln. © ZDF/Marina Rosa Weigl Die frühere "Der Bachelor"-Teilnehmerin - Zisan kämpfte 2015 um das Herz von Oliver Sanne (39) - ist eigenen Angaben zufolge seit circa 14 Jahren von der Suchterkrankung betroffen, hat es aber selbst viel zu spät gemerkt. "Das äußert sich so, dass ich mich weder stoppen noch kontrollieren kann", erzählt sie in der Sendung. Ständig frage sie sich, ob sie genug hat oder ob sie noch etwas kaufen könne. "Diese Gedanken hören einfach niemals auf." Und wenn sie einmal nicht kauft, beginnen die Entzugserscheinungen: Die 35-Jährige hat dann Schmerzen, ihr Herz klopft wie wild und sie schwitzt. So wie vor einiger Zeit, als sie sich eine 30-tägige Shopping-Pause verordnet hatte - die körperlichen Symptome begannen am vierten Tag. Bares für Rares Expertise? Egal! "Bares für Rares"-Gast beharrt erst auf Wunschpreis, dann haut er ab Als sie damit zum Arzt ging und der sie fragte, ob sie aufgehört hat mit Rauchen oder Alkohol trinken, ging ihr ein Licht auf. Ihre Symptome ähneln stark denen bei einem kalten Entzug beispielsweise von Suchtmitteln. "Da habe ich gemerkt, okay, es ist nicht mal eben: Ich kaufe 30 Tage nichts. Das hier wird so hart, weil du einfach eine Sucht hast", erinnert sie sich an den Tag zurück.

"37 Grad Leben": Zisan macht Therapie, steht aber noch ganz am Anfang

Die 35-Jährige muss vieles mehrfach haben - aus Angst, es könnte irgendwann ausverkauft sein. © ZDF/Marina Rosa Weigl Schon mit Anfang 20 gibt Zisan alles Geld, das sie hat, für Kleidung, Schuhe, Kosmetik usw. aus. "Ich hab es in Kauf genommen, die letzten fünf Tage einfach nur Nudeln zu essen, aber dennoch mussten diese Schuhe gekauft werden." Manche Teile hat sie fünf- oder sechsmal im Kleiderschrank, aus Angst, sie könnten irgendwann ausverkauft sein. Viele der Klamotten findet sie Jahre später wieder, kann sich aber nicht an sie erinnern. Dennoch habe die Mutter einer Tochter es immer wieder raus aus den Schulden geschafft. Es verwundert also nicht, dass sie "es nicht wahrhaben [wollte], dass mein Kaufverhalten schwierig ist." TV & Shows Nächstes Format weg! MDR verliert auch das "Mittagsmagazin" Nachdem ihr endlich klar wurde, dass sie ein schwerwiegendes Problem hat, begann sie eine Verhaltenstherapie. In dieser lernte Zisan, dass sie immer mit einer Einkaufsliste losgehen muss - darüber hinaus darf sie nichts kaufen. Doch die 35-Jährige steht noch ganz am Anfang, beschreibt mit einem Lächeln das Gefühl, beim Shoppen glücklich zu sein. Am Tag der Dreharbeiten begleitet ihre Freundin Dimi sie. Zum Glück, denn Zisan scheint noch lange nicht über den Berg zu sein, sie ist in ihrer Welt und es fällt ihr schwer, den Laden wieder zu verlassen. Jeder Tag sei noch schwierig, reflektiert sie. "Die Gefahr ist immer da, rückfällig zu werden."

An viele Teile in ihrem Kleiderschrank kann sich Zisan nicht einmal mehr erinnern. © ZDF/Marina Rosa Weigl