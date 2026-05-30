Mitten in Liebes-Gerüchten: Haben sich Milano und Marta Arndt im "Let's Dance"-Finale etwa geküsst?

Köln - Nicht nur um Siegerin Anna-Carina Woitschack (33) hat das Finale von " Let's Dance " für spektakuläre Geschichten gesorgt. Auch um Rapper Milano (27) und Tanzpartnerin Marta Arndt (36) ranken sich zahlreiche Gerüchte. Haben sich die beiden bei einem ihrer Tänze etwa geküsst?

Zusammen haben es Marta Arndt (36) und Milano (27) in diesem Jahr bis ins Finale von "Let's Dance" geschafft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Diese romantische Frage hat am Freitagabend so manchen TV-Zuschauer beschäftigt, der sich die letzte Episode der diesjährigen Staffel angeschaut hatte.

Denn schon im Vorfeld hatte der Musiker für Aufsehen gesorgt, weil er – im Falle eines Sieges bei "Let's Dance" – der 36-Jährigen versprochen hatte, sie auf einen Urlaub nach Dubai einzuladen.

Bei einem ihrer Tänze sollen die beiden deshalb beinahe den nächsten Schritt gegangen sein. Haben sich Milano und Marta zur Feier des Tages etwa geküsst?

Die klare Antwort gab Marta schließlich nach der Show bei RTL. "Nein, es war kein Kuss! Es war wirklich kein Kuss", stellte die Profitänzerin mit breitem Grinsen klar.

Tatsächlich soll die Kameraeinstellung dafür gesorgt haben, dass es so aussah, als hätte Milano – der in einem Spiderman-Kostüm von der Decke gehangen hatte – sie am Ende des Tanzes geküsst.