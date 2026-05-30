Mitten in Liebes-Gerüchten: Haben sich Milano und Marta Arndt im "Let's Dance"-Finale etwa geküsst?
Köln - Nicht nur um Siegerin Anna-Carina Woitschack (33) hat das Finale von "Let's Dance" für spektakuläre Geschichten gesorgt. Auch um Rapper Milano (27) und Tanzpartnerin Marta Arndt (36) ranken sich zahlreiche Gerüchte. Haben sich die beiden bei einem ihrer Tänze etwa geküsst?
Diese romantische Frage hat am Freitagabend so manchen TV-Zuschauer beschäftigt, der sich die letzte Episode der diesjährigen Staffel angeschaut hatte.
Denn schon im Vorfeld hatte der Musiker für Aufsehen gesorgt, weil er – im Falle eines Sieges bei "Let's Dance" – der 36-Jährigen versprochen hatte, sie auf einen Urlaub nach Dubai einzuladen.
Bei einem ihrer Tänze sollen die beiden deshalb beinahe den nächsten Schritt gegangen sein. Haben sich Milano und Marta zur Feier des Tages etwa geküsst?
Die klare Antwort gab Marta schließlich nach der Show bei RTL. "Nein, es war kein Kuss! Es war wirklich kein Kuss", stellte die Profitänzerin mit breitem Grinsen klar.
Tatsächlich soll die Kameraeinstellung dafür gesorgt haben, dass es so aussah, als hätte Milano – der in einem Spiderman-Kostüm von der Decke gehangen hatte – sie am Ende des Tanzes geküsst.
Milano wird Marta Arndt nach "Let's Dance" vermissen
"Das sah so nahe aus, aber es war wirklich kein Kuss", hielt die Finalistin fest.
Beide seien von der Arbeit des Kameramanns mehr als zufrieden gewesen, äußerten sie im Talk mit Moderatorin Frauke Ludowig (62). "Sehr gute Kameraführung" attestierten sie dem RTL-Kameramann.
Der im Vorfeld des Finals angesprochenen Dubai-Urlaub fällt aufgrund des Sieges von Anna-Carina Woitschack ins Wasser.
Trotzdem freut sich die Profitänzerin, dass sie zusammen mit Milano an der Show teilnehmen konnte und es mit ihm bis in die letzte Runde geschafft hatte. "Es ist einfach die schönste Zeit gewesen, danke, dass du diese Zeit so besonders für mich gemacht hast."
Auch Milano war angesichts der letzten Ausgabe nah am Wasser gebaut und stellte klar, dass er die 36-Jährige fortan vermissen werde.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa