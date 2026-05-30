30.05.2026 11:48 Alles was zählt: Bitterer Seitensprung! "Er hat eine andere geb*mst!"

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: In der kommenden Woche stellt sich endlich heraus, warum Vanessa nicht zu ihrem Ehemann und Sohn nach Südkorea zurückkehren will.

Von Nico Zeißler

Essen - Bei "Alles was zählt" stellt sich in der kommenden Woche endlich heraus, warum Vanessa nicht zu ihrem Ehemann und Sohn nach Südkorea zurückkehren will. Erstmals gibt es auch ein Update zum verschwundenen Matteo. Und Gabriella zweifelt, ob sie die richtige Chefin für das Zentrum ist. ACHTUNG, SPOILER!

AWZ: Vanessa betrügt Christoph, nachdem er sie betrogen hat

Vanessa ist traurig wegen ihrer schlecht laufenden Ehe. © RTL Vanessa (gespielt von Julia Augustin, 38) läuft aktuell vor ihren Problemen davon. Sie und Ehemann Christoph (Lars Korten, 54) hätten schon Differenzen gehabt, als sie das letzte Mal zu Besuch in ihrer Heimat Essen gewesen war, erzählt sie Imani (Féréba Koné, 35). "Morgens nur ein Kuss, abends hab ich Serie geguckt und er gelesen", so die Ärztin über ihren Partner, von dem sie sich zu distanzieren scheint. Aktuell Leidtragender ist Sohn Henry. Und Lukowski sei ihr auch noch (erneut) fremdgegangen: "Als ich in Essen war und versucht habe, meinem Vater das Leben zu retten, hat er eine andere geb*mst!" Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Trauernde Simone nimmt öffentlich Abschied von Richard Doch auch die Medizinerin ist keinen Deut besser, hatte jüngst einen One-Night-Stand mit einer Party-Bekanntschaft. "Ich weiß nicht, ob das Rache sein sollte." Noch ist offen, wie lange Vanessa in Essen bleibt - oder ob sie überhaupt nach Asien zurückkehren wird.

Alles was zählt: Matteos Verschwinden ist aufgeklärt

Endlich erfährt Daniela, was mit Matteo passiert ist. © RTL Nathalie (Amrei Haardt, 36) befindet sich gerade bei Matteo (Riccardo Angelini, 44) im Krankenhaus in Bozen. In Norditalien war ihr Ex verunglückt. "Der war anscheinend in den Bergen unterwegs und ist gestürzt, dabei hat er sich am Kopf verletzt", berichtet sie Daniela (Berrit Arnold, 55) am Telefon. "Im Moment hat er noch Schwierigkeiten mit dem Sprechen, aber die Ärzte sagen, das wird wieder", ist Nathalie zuversichtlich. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Imani schmiedet gefährlichen Plan! Kann sie Millionen-Schwindler Mika das Handwerk legen? Wegen Matteos "total schwerer Kopfverletzung" soll Daniela sein "Punto d'Amore" zunächst weiterführen. Doch Inhaber Ben (Jörg Rohde, 42) möchte es verkaufen. Wer das Restaurant übernehmen soll, ist für Daniela ein Schock!

Matteo ist beim Wandern gestürzt. © RTL/Julia Feldhagen

AWZ: Deniz und Elias zurück als Trainer

Gabriella stellt zwei entlassene Trainer wieder ein. © RTL Deniz (Igor Dolgatschew, 42) wird nach den falschen Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Gabriella (Bianca Hein, 50) wieder als Eiskunstlauf-Trainer im Steinkamp-Zentrum angestellt. Und auch Tennis-Coach Elias (Robin Schick, 32) wird nach früheren Unstimmigkeiten wieder als Übungsleiter für ihre Tochter Joana (Josephine Martz, 25) engagiert. Patrick Langer (Guido Fischer, 59) flirtet mit Gabriella, mit der er einen Schwimmkader für Olympia 2028 aufstellen will. Nach einem gemeinsamen Tennismatch will Patrick eine mögliche Kooperation besprechen - doch die Geschäftsführerin lehnt ab. Da auch ein privat gutes Verhältnis den Deal sichern könnte, lädt Gabriella Patrick zu einem Brunch in die Villa ein. Daran nimmt auch Vanessa teil, die den Geschäftsmann von früher gut kennt. Als sie aber mitbekommt, dass ihre Schwester "diesen ganzen Zirkus" nur aus geschäftlichen Gründen veranstaltet, wird es unangenehm. "Wie lange kanntest du meinen Vater? Ein paar Tage? Und jetzt faselst du hier etwas von seinem Herzensprojekt. Dir geht's nur um die Kohle, ich finde das ekelhaft!" Patrick verliert umgehend das Interesse an der Kooperation.

Patrick Langer erhält von Gabriella einen Korb. © RTL

Vanessa schreit Gabriella an, dass sie nicht zur Familie gehöre. © RTL