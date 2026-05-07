07.05.2026 10:28 Erst Todesangst, dann Sprüche-Feuerwerk: Carmen Geiss blamiert sich bei Städtetrip bis auf die Knochen

Carmen Geiss hat im Gespräch mit Erfurts Bürgermeister Andreas Horn bis auf die Knochen blamiert. Ihre Familie konnte nur lachen!

Von Maurice Hossinger

Saint Tropez/Erfurt - Der Bekanntheit wegen sind "Die Geissens" im Rahmen ihrer TV-Serie exklusiv nach Erfurt eingeladen worden, um vom Ministerpräsident Thüringens und Bürgermeister jede Menge über die Stadt zu erfahren. Allerdings endet der Besuch in einem Sprüche-Feuerwerk von Carmen (62).

Auf dem Weg nach Erfurt gerät der Privatjet der "Geissens" in ein Gewitter, Carmen und Davina haben Todesangst. © RTLZWEI Auf Ruf von Oberbürgermeister Andreas Horn (52) nutzt die Luxus-Familie kurzum den Privatjet, gerät damit aber in der neuen Folge von "Die Geissens" in ordentliche Turbulenzen. Normalerweise ist der 90-minütige Flug reine Routine, allerdings ändert sich das schon nach kurzer Zeit. "Wir fliegen voll durch das Gewitter", stellt Robert (62) fest. Während Tochter Davina (22) offen erklärt, dass sie Angst habe, stellt Mama Carmen schließlich die wichtigen Fragen. "Wenn wir abstürzen, müssen wir das eigentlich bezahlen?", will sie von Ehemann Robert wissen. Die Geissens Shania und Davina schenken Papa Robert 500.000-Euro-Karre "Das ist der schlimmste Flug meines Lebens", erklärt Davina zwischenzeitlich. Dass die ganze Familie nach der Landung aber wieder lachen kann, liegt auch an Luxus-Liebhaberin Carmen selbst. Die verwechselt im Gespräch mit Andreas Horn nämlich mal eben Theologieprofessor Martin Luther (1483-1546) mit dem US-amerikanischen Bürgerrechtler und "I Have A Dream"-Redner Martin Luther King (1929-1968). "Na klar, der hat ja auch eine andere Farbe", stellt sie daraufhin klar.

In Erfurt angekommen legt die 60-Jährige kurz darauf einen unvergesslichen Auftritt hin. © RTLZWEI

Carmen Geiss blamiert sich vor Oberbürgermeister