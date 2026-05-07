Erst Todesangst, dann Sprüche-Feuerwerk: Carmen Geiss blamiert sich bei Städtetrip bis auf die Knochen
Saint Tropez/Erfurt - Der Bekanntheit wegen sind "Die Geissens" im Rahmen ihrer TV-Serie exklusiv nach Erfurt eingeladen worden, um vom Ministerpräsident Thüringens und Bürgermeister jede Menge über die Stadt zu erfahren. Allerdings endet der Besuch in einem Sprüche-Feuerwerk von Carmen (62).
Auf Ruf von Oberbürgermeister Andreas Horn (52) nutzt die Luxus-Familie kurzum den Privatjet, gerät damit aber in der neuen Folge von "Die Geissens" in ordentliche Turbulenzen.
Normalerweise ist der 90-minütige Flug reine Routine, allerdings ändert sich das schon nach kurzer Zeit. "Wir fliegen voll durch das Gewitter", stellt Robert (62) fest.
Während Tochter Davina (22) offen erklärt, dass sie Angst habe, stellt Mama Carmen schließlich die wichtigen Fragen. "Wenn wir abstürzen, müssen wir das eigentlich bezahlen?", will sie von Ehemann Robert wissen.
"Das ist der schlimmste Flug meines Lebens", erklärt Davina zwischenzeitlich. Dass die ganze Familie nach der Landung aber wieder lachen kann, liegt auch an Luxus-Liebhaberin Carmen selbst.
Die verwechselt im Gespräch mit Andreas Horn nämlich mal eben Theologieprofessor Martin Luther (1483-1546) mit dem US-amerikanischen Bürgerrechtler und "I Have A Dream"-Redner Martin Luther King (1929-1968). "Na klar, der hat ja auch eine andere Farbe", stellt sie daraufhin klar.
Carmen Geiss blamiert sich vor Oberbürgermeister
"Vielleicht solltest du doch wieder anfangen mit dem Alkohol", scherzt Davina über den Auftritt ihrer Mutter.
Auch in Sachen Polit-Karriere von Andreas Horn offenbart Carmen kleine Lücken. Anders als sie meint gelesen zu haben, ist der 52-Jährige erst seit Juli 2024 das Oberhaupt der Stadt - und nicht seit 2014. "Da habe ich aber wirklich was Falsches gelesen."
Das nächste Highlight setzt die Kölnerin nur wenige Sekunden später, als sie Unternehmer Carl Zeiß (1816-1888) kurzum der Stadt Gera andichtet. "Du solltest wieder schlafen gehen und neu aufstehen", macht sich Robert lustig.
"Ich sage heute einfach nichts mehr", hält Carmen dagegen witzig fest. Dass das jedoch nicht allzu gut funktioniert, beweist sie schließlich bei der Frage nach der schönsten Stadt Thüringens.
"Ja, natürlich Erlangen", schießt es zur Belustigung ihrer Familie aus ihr heraus. "Nennen wir es Erfurt", korrigiert sie Andreas Horn sichtlich amüsiert und sorgt damit für den dicksten Lacher des Tages.
Die neue Folge von "Die Geissens" gibt es am kommenden Montag (11. Mai) bei RTLZWEI zu sehen. Auf RTL+ ist die Episode bereits jetzt abrufbar.
Titelfoto: RTLZWEI